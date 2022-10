Exchange in Hybridkonfiguration betreiben (1)

Gerade kleinere Unternehmen sieht Microsoft vermehrt in der Cloud. Um den Weg dorthin zu ebnen, stellt der Konzern aus Redmond verschiedene Migrationswege bereit, damit es E-Mails, Kalendereinträge und Kontakte in die Cloud schaffen. Eine große Rolle spielt dabei die Hybridkonfiguration, die auch einen dauerhaften Parallelbetrieb ermöglichen kann. Die Einrichtung erfolgt am einfachsten über den Hybrid Agent. Im ersten Teil des Workshops schauen wir uns an, warum Hybridkonfigurationen vor allem bei Migrationsszenarien interessant sind.

Doppelagent: Die Hybridkonfiguration ermöglicht einen dauerhaften Parallelbetrieb von Exchange.

Die meisten Hybridkonfigurationen haben heute die Migration zu Microsoft 365 zum Ziel. Es geht darum, in einem definierten Zeitraum alle Postfächer zu Microsoft 365 umzuziehen und die lokale Exchange-Installation im Anschluss abzuschalten. Da sich die Begrifflichkeiten hier leicht verwechseln lassen, wollen wir diese zunächst klar einordnen.



Historisch gesehen zählen die "Übernahmemigration" und die "mehrstufige Migration" zu den ersten direkten Migrationswegen, um E-Mails aus einer lokalen Exchange-Umgebung zu Microsoft 365 zu bewegen. Beide Pfade haben den großen Nachteil, dass Sie nach dem Umzug der Daten die Benutzerprofile auf den Clients neu erstellen müssen – ein erheblicher Mehraufwand. Um dies zu umgehen, blieb dem Admin in der Vergangenheit nur, eine vollständige Hybridkonfiguration zwischen den Exchange-Welten einzurichten, die aber eigentlich für den parallelen Betrieb vorgesehen und aus diesem Grund sehr aufwendig war.



Bei einer vollständigen Hybridkonfiguration geht es nicht um die Migration, sondern um den zeitgleichen Betrieb und die Verteilung der Postfächer auf beide Umgebungen – das lokale Exchange und Exchange Online. Postfächer lassen sich dann zwischen den Umgebungen verschieben, ohne dass Anwender etwas davon mitbekommen. Auch wenn die vollständige Hybridkonfiguration für Migrationen eine Option ist, stellt sie sich für einen simplen Datenumzug als sehr aufwendig dar.



Hier kommen nun zusätzliche Hybridkonfigurationen mit einer einfacheren Einrichtung zur Anwendung – die "minimalen Hybridkonfigurationen". In die Reihe der möglichen hybriden Migrationswege gesellt sich seit Juli 2019 noch der Hybrid Agent als moderne Hybridkonfiguration hinzu. Gerade während der Übergangsphase bietet der Agent einige Verbesserungen, auf die wir im Laufe des Artikels ausführlicher eingehen.



Im Vergleich zur vollständigen Hybridkonfiguration richtet die minimale Variante nicht alle Funktionen auf einen dauerhaften Parallelbetrieb aus, was die Einrichtung deutlich erleichtert. Diese Art der Hybridkonfiguration unterstützt Exchange ab Version 2010, während die Übernahmemigration und die mehrstufige Migration nur für Exchange 2003 und Exchange 2007 vorgesehen sind – obwohl sie auch mit aktuelleren Exchange-Versionen funktionieren.