Exchange in Hybridkonfiguration betreiben (2)

Gerade kleinere Unternehmen sieht Microsoft vermehrt in der Cloud. Um den Weg dorthin zu ebnen, stellt der Konzern aus Redmond verschiedene Migrationswege bereit, damit es E-Mails, Kalendereinträge und Kontakte in die Cloud schaffen. Eine große Rolle spielt dabei die Hybridkonfiguration, die auch einen dauerhaften Parallelbetrieb ermöglichen kann. Die Einrichtung erfolgt am einfachsten über den Hybrid Agent. In der zweiten Folge stellen wir den Hybrid Agent genauer vor und skizzieren dessen Voraussetzungen.

Modernes Tool: Der Hybrid Agent

Die mehrstufige Migration lässt lokales Exchange und Exchange Online zwar teilweise simultan in Betrieb gehen, von einem wirklichen Parallelbetrieb lässt sich aber nicht sprechen. Hier kommt nun die Hybridkonfiguration ins Spiel. Sie ermöglicht Ihnen die Verbindung zwischen Ihrer lokalen Exchange-Installation und Exchange Online. Dabei müssen Sie bei den minimalen Hybridkonfigurationen auf verschiedene Sync-Funktionen zwischen den Umgebungen verzichten, die bei einer vollständigen Hybridkonfiguration zur Verfügung stehen. Hier sei vor allem auf die Frei-/Gebucht-Informationen und die zentrale Suche verwiesen (siehe Tabelle). Die minimale Konfiguration und ebenfalls verfügbare Express-Konfiguration unterscheiden sich in der Art des Nutzerabgleiches. Bei der Express-Variante wird diese nur einmalig durchgeführt, während bei der Minimalvariante die AD-Synchronisation dauerhaft läuft.







Neben der minimalen Hybridkonfiguration und der Express-Konfiguration wartet seit 2019 auch der Hybrid Agent auf seinen Einsatz. Er stellt den moderneren und empfohlenen Weg zur Migration dar – Microsoft bezeichnet diese Anbindung als Modern Hybrid. Sie bietet in der Übergangsphase mehr Funktionen wie zum Beispiel das Teilen von Frei-/Gebucht-Informationen oder Mailtipps. Auf externe DNS-Einträge, Zertifikat-Aktualisierungen, eingehende Netzwerkverbindungen über Ihre Firewall sind Sie mit dem Hybrid Agent hingegen nicht angewiesen. Der Agent ist ebenfalls Teil des Hybrid Configuration Wizard (HCW), weshalb Sie alle Hybridkonfigurationen vom gleichen Punkt aus beginnen (Bild 2).



Sie starten die Hybridkonfiguration also immer über das EAC von Exchange Online und den Punkt "Datenmigration" unter dem Eintrag "Setup". Hier wählen Sie den Eintrag "Exchange" aus, um den Microsoft 365 Hybrid Configuration Wizard zu starten. Alternativ beginnen Sie die Einrichtung über das lokale Exchange Admin Center über den Menüpunkt "Hybrid". Beim HCW handelt es sich um eine Click-To-Run-Anwendung, die direkt über Microsoft heruntergeladen wird, sodass immer die aktuellste Version am Start ist. Nehmen Sie den Download und das Ausführen mit dem Internet Explorer vor, damit es keine Probleme mit dem Ausführen gibt. Wichtig ist, dass die Benutzer in Exchange Online noch nicht über ein Postfach verfügen. Eine Migration ist sonst nicht möglich und Sie müssen die Postfächer zunächst löschen.





Nach dem Start des Wizard geben Sie zuerst die Login-Daten zu den Exchange-Umgebungen ein, bevor Sie im nächsten Schritt die minimale Hybridkonfiguration auswählen. Hier bestimmen Sie im Folgenden, ob Sie die klassische oder die moderne Variante nutzen. Bei der klassischen Variante definieren Sie, je nach Größe der Umgebung, ob die Active-Directory-Synchronisation einmalig oder dauerhaft abläuft. Im Anschluss wird die Hybridumgebung eingerichtet, sodass beide Umgebungen zusammenarbeiten. Nach der Synchronisation der Nutzer vergeben Sie die Lizenzen in Microsoft 365.



Als Nächstes stoßen Sie unter dem Punkt "Datenmigration / Exchange" das Verschieben der Benutzerpostfächer an. Hier sehen Sie eine Liste der Benutzer, die zur Migration anstehen. Wählen Sie zum Testen zunächst zwei bis drei User aus. Eine ausführliche Übersicht zum Status der Migration finden Sie im EAC unter dem Punkt "Empfänger / Migration". Hier können Sie alternativ neue Verschiebeaktionen zwischen Ihrer lokalen Umgebung und Exchange Online initiieren. Zum Abschluss ändern Sie noch den MX Record, damit dieser wieder zu Exchange Online zeigt und E-Mails hier zentral empfangen werden.