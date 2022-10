Exchange in Hybridkonfiguration betreiben (3)

Gerade kleinere Unternehmen sieht Microsoft vermehrt in der Cloud. Um den Weg dorthin zu ebnen, stellt der Konzern aus Redmond verschiedene Migrationswege bereit, damit es E-Mails, Kalendereinträge und Kontakte in die Cloud schaffen. Eine große Rolle spielt dabei die Hybridkonfiguration, die auch einen dauerhaften Parallelbetrieb ermöglichen kann. Die Einrichtung erfolgt am einfachsten über den Hybrid Agent. Im dritten und letzten Teil des Workshops widmen wir uns ganz der Praxis und beschäftigen uns mit der Installation des Agenten und wie Sie die Hybridverbindung gründlich prüfen.

Doppelagent: Die Hybridkonfiguration ermöglicht einen dauerhaften Parallelbetrieb von Exchange.

Installation des Agenten

Der Hybrid Agent ist Teil des Microsoft 365 Hybrid Configuration Wizard. Der Installer lädt automatisch im Hintergrund die aktuellste Version des Hybrid Agenten herunter. Den HCW starten Sie am einfachsten über das Exchange Admin Center über den Menüpunkt "Hybrid". Zum Ausführen benötigen Sie einen globalen Administrator von Exchange Online. Die Versionsnummer des HCW sehen Sie oben rechts. In den nächsten Schritten werden hier weitere Informationen ergänzt.



Nach dem Start wählen Sie zunächst einen lokalen Exchange-Server aus, den Sie für die Hybridanbindung konfigurieren wollen. Der Server muss lizensiert sein, damit Sie fortfahren können. An dieser Stelle können Sie auch einen Exchange Hybrid Server lizensieren. Auf diesem dürfen sich bei Nutzung der Hybrid-Lizenz keine Postfächer befinden. Die Zielplattform müssen Sie ebenfalls auswählen. Hier tragen Sie den Standort Ihrer Online-Umgebung ein, das kann unter anderem die Deutschland-Cloud der Telekom oder die Standardumgebung von Microsoft sein.





Bild 3: Der Hybrid Configuration Wizard führt Sie durch die Konfiguration und startet den Hybrid Agent.

Zunächst entscheiden Sie sich für eine minimale oder vollständige Hybridkonfiguration. Der Hybrid Agent steht in beiden Varianten zur Verfügung. Die vollständige Hybridkonfiguration ist primär für langfristige Koexistenten vorgesehen. Sie berücksichtigt neben dem Teilen von Frei-/Gebucht-Informationen auch den Nachrichtenfluss und das eDiscovery. Daneben dient die minimale Hybridkonfiguration vor allem der nahtlosen Übertragung von Postfächern zu Exchange Online. Aus diesem Grund müssen Sie in diesem Fall nur die Mindesteinstellungen konfigurieren.



Sofern Sie das Fenster zur Hybridkonfiguration nicht sehen, haben Sie bereits erfolgreich eine Hybrid-Topologie eingerichtet. Als Nächstes müssen Sie die Domain-Inhaberschaft überprüfen. Dies läuft ähnlich ab wie bei der Domainverifizierung in Office 365. Tragen Sie den angezeigten DNS-TXT-Eintrag in Ihrer DNS-Zone ein und bestätigen Sie die Inhaberschaft. Danach wählen Sie die Topologie aus. Hier steht Ihnen nun der Hybrid Agent als Teil der modernen Exchange Hybridtopologie zur Verfügung und nach der Bestätigung startet der Download.



Bild 4: Der Hybrid Agent wird während des Durchlaufs des Hybrid Configuration Wizard heruntergeladen und eingerichtet.

Ist dies erledigt, folgt das Einrichten von Sende- und Empfangs-Connectoren. Die Absicherung des E-Mail-Verkehrs erfolgt über TLS. Hierfür wählen Sie im nächsten Schritt ein gültiges Zertifikat aus. In diesem muss der externe Hostname eingetragen sein. Dieser Name muss sich extern auflösen lassen und über Port 25 erreichbar sein. Der Hybrid Agent ist dabei nicht für das Routen der E-Mails selbst verantwortlich – er nimmt nur entsprechende Einstellungen vor. Das Ergebnis zeigt sich nach Abschluss der Konfiguration im EAC im Punkt "Nachrichtenfluss / Konnektoren".

Nachdem die Vorgaben eingetragen sind, laufen die entsprechenden Konfigurationen in den Exchange-Organisation durch und der Assistent ist im besten Fall erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die Hybridanbindung Ihrer lokalen Exchange Organisation an Exchange Online abgeschlossen. Die Installation erzeugt Verknüpfungen auf dem Server, über die Sie bei Änderungen in Ihrer Exchange Organisation den HCW erneut starten können.