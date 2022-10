Datensicherheit in Zeiten von Quantum Computing

Quantencomputer machen klassische Verschlüsselungsverfahren in absehbarer Zeit obsolet. Daher müssen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bereits heute Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit ihrer Daten und IoT-Systeme zu gewährleisten. Der Beitrag erklärt, welche Maßnahmen dafür in Betracht kommen. Dazu zählt der Einsatz einer Post-Quantum-Verschlüsselung. Wichtig sind außerdem die lückenlose Erfassung geschäftskritischer Daten und der Aufbau von Quantencomputer-Know-how.

Quantenrechner wie hier Juniq mit 5000 Qubits sind keine Science-Fiction mehr.

Computer, die sich die Quantenmechanik zunutze machen, sind keine Science-Fiction mehr. Alle führenden Industrienationen arbeiten an solchen Systemen. Dazu zählen Unternehmen und Forschungsinstitute in Nordamerika und Europa sowie in Ländern wie China, Indien, Japan und Südkorea. In Deutschland ging beispielsweise im Januar 2022 im Forschungszentrum Jülich der Quanten-Annealer "Juniq" (Juelicher Nutzer-Infrastruktur für Quantencomputing) in Betrieb. Dieser Rechner basiert auf der Technologie des US-Unternehmens D-Wave und stellt eine Leistung von 5000 Qubit zur Verfügung.



Mittlerweile stellen auch kommerzielle Anbieter Quantum-Computing-Ressourcen bereit. Interessenten haben beispielsweise die Möglichkeit, Quantenrechner "as a Service" über die Cloud zu nutzen. Solche Angebote haben Serviceprovider wie Amazon Web Services (Amazon Braket), Google (Google Quantum Computing Service), Microsoft (Azure Quantum) und IBM (IBM Quantum Computing) entwickelt. Der chinesische Internetkonzern Baidu hat im August 2022 einen entsprechenden Dienst angekündigt, inklusive eines Software-Stacks und einer Hardware-Integrationslösung.



Quantum Annealer und universelle Quantenrechner

Interessenten müssen allerdings nicht zwangsläufig auf Clouddienste zurückgreifen, wenn sie Erfahrungen mit Quantum Computing sammeln möchten. Sie haben beispielsweise die Option, auf Quantum Annealer von Anbietern wie D-Wave, IBM, Atos und Rigetti zurückzugreifen oder einen Digital Annealer einsetzen, etwa die Digital Annealing Unit (DAU) von Fujitsu. Ein Annealer nutzt quantenmechanische Effekte und entsprechende Prozessoren (QPUs), um in erster Linie Problemstellungen aus dem Bereich Optimierung zu lösen, etwa die Lenkung von Verkehrsströmen und Verbesserung von Prozessen in der Logistik. Auch das Erkennen von Mustern und Machine Learning zählen zu den Einsatzfeldern.



Neben Annealern sind universell einsetzbare Quantenrechner verfügbar, die auf Quanten-Gattern beruhen. Speziell Firmen und Forschungseinrichtungen in China und US-Unternehmen arbeiten an solchen Quantenrechnern. IBM hat beispielsweise mit Q System One ein solches Modell vorgestellt. Auch Rigettis Universal-Gate-Model-Computer der Aspen-Reihe mit supraleitenden QPUs zählen zu dieser Kategorie. Der Vorteil von Systemen auf Basis von Quanten-Gattern ist, dass sich auf ihnen beliebige Algorithmen implementieren lassen, nicht nur solche, die auf die Lösung von Optimierungsproblemen ausgelegt sind.