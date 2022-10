SAP-Prozessintegration in Microsoft-Plattformen

Cloudkonnektoren zur Integration von SAP-Prozessen in andere Zielumgebungen haben eine rasante Entwicklung genommen, insbesondere für die Microsoft-Power-Plattformen. Viele Unternehmen kennen jedoch die Vielfalt der Anwendungsfälle noch nicht und wissen nicht genau, wie sie ein Projekt zur Prozessautomatisierung und -modellierung optimal durchführen. Der Fachartikel zeigt Ihnen SAP-Prozesse, deren Abbildung in den gewohnten Umgebungen eine große Hebelwirkung entfaltet.

Die Cloud, SAP-Systeme und Microsoft Power Automate lassen sich sinnvoll miteinander verzahnen.

Die noch vor Kurzem insbesondere im DACH-Raum verbreiteten Vorbehalte gegen die Cloud aufgrund von Sicherheitsbedenken brechen mehr und mehr weg nicht wenige Unternehmen vertrauen der Cloud inzwischen mehr als ihren eigenen Servern. Gerade im SAP-Umfeld kennen jedoch viele die heute vorhandene Vielfalt der Use Cases insbesondere mit der Microsoft Power Platform noch nicht. Vier typische Beispiele illustrieren die Chancen.



Rechnungsdaten automatisch erkennen und in SAP übertragen

Die schnell umsetzbaren Anwendungsfälle zur Integration unterteilen sich in Robotic Process Automation (RPA), Business Process Integration (BPI) und Data Management. Um mit RPA zu beginnen: Ein Konnektor spielt hier seine Vorteile bei repetitiven Aufgaben aus, etwa der manuellen Eingabe von Rechnungen aus einer Excel-Liste in das SAP-System.



Mitarbeiterkönnen auf der Oberfläche des Konnektors durch den Prozess navigieren, die Items definieren und den Prozess aufzeichnen. Anschließend binden sie den gespeicherten Prozess so in einen Workflow in Power Automate ein, dass zum Beispiel immer dann, wenn eine Rechnungsübersicht mit verschiedenen Positionen in einer Excel-Tabelle in SharePoint hochgeladen wird, sich der Workflow aktiviert und die Daten automatisiert in das SAP-System geschrieben werden. Die Felder sind dynamisch befüllt, das händische Eingeben ist vollständig ersetzt.



Der Automatisierungsgrad lässt sich weiter steigern: Das Microsoft Tool "AI Builder" erkennt auf Basis vortrainierter Templates automatisch die Rechnungskomponenten in einem PDF-Dokument und übergibt sie an den Konnektor, der wiederum den aufgezeichneten Prozess startet und die einzelnen Werte in SAP schreibt. In allen geschilderten Fällen sind in Abhängigkeit von den Sicherheitsanforderungen optional auch manuelle Zwischengenehmigungen möglich.



Prozess zum Urlaubsantrag aus SAP herausziehen und individuell anpassen

Das zweite Feld, die Business Process Integration, bildet klassische Geschäftsprozesse, etwa Urlaubsanträge, Reisekosten-/Spesenabrechnungen, die Angebotserstellung oder Bestellanforderung ab. Obgleich diese sich in der Regel nicht vollständig automatisieren lassen, sind signifikante Effizienzsteigerungen sehr einfach möglich.



Beispiel Urlaubsantrag: Der sehr starre SAP-Prozess lässt sich nur mit zusätzlichem Aufwand modifizieren. Oft benötigen Unternehmen jedoch mehrstufige Genehmigungsverfahren, in denen unterschiedliche Nachrichten an mehrere Empfänger gesendet werden. Mit einem Konnektor können die Projektverantwortlichen den Prozess aus SAP in die Microsoft Power Platform übertragen, um in der neuen Umgebung Frontend und Prozessschritte zu customizen und ihn zu automatisieren.