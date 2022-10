Microservices aus Admin-Sicht

Das Thema Microservices ist aus der aktuellen Debatte rund um die Modernisierung der Unternehmens-IT kaum noch wegzudenken. Während sich Führungskreise und Verantwortliche auf Produktebene mehr Agilität und Flexibilität erhoffen, fürchtet die IT-Abteilung eine Zunahme der Komplexität bei der Verwaltung und beim Betrieb. Unser Beitrag beschreibt durch die Admin-Brille, ob an diesen Sorgen etwas dran ist und was die Voraussetzungen sind, um effizient mit Microservices arbeiten zu können.

Bei allen Vorteilen lassen sich Microservices-Architekturen nicht auf Knopfdruck implementieren.

Microservices gelten als das Wundermittel schlechthin, wenn es darum geht, die Unternehmens-IT zu modernisieren. "Monolithische Systeme" erscheinen in der Regel als die schlechte oder klobige Option, während Microservices strukturell gesehen als Erfolg angesehen werden, da sie leichter zu erweitern sind und sich kleine Funktionalitäten auf jede beliebige Weise implementieren lassen.



Unternehmen unterschätzen jedoch oftmals die Komplexität der Orchestrierung von Microservices. Hier sind Administration und Teams gleichermaßen gefragt, denn nur wenn beide Bereiche bereit sind, neue Aufgaben zu übernehmen und alte Strukturen zu überwinden, ist ein Microservices-Ansatz erfolgreich umsetzbar. Diese Umstellung kann zu einer echten Herausforderung für Unternehmen und Angestellte werden.



Das unterscheidet Monolithen von Microservices

Um zu verstehen, welche unterschiedlichen Anforderungen die Architekturansätze an die eigene Infrastruktur stellen und für welche Anwendungen sie überhaupt geeignet sind, ist es wichtig, den unterschiedlichen Aufbau zu betrachten. Grundsätzlich gilt: Egal welchen Ansatz ein Unternehmen wählt, eine Umstellung ist generell zu jedem Zeitpunkt möglich, bedeutet allerdings einen erhöhten Ressourcen- und Zeitaufwand. Die Wahl zwischen monolithischer Struktur und Microservices ist also eine, die IT-Entscheider mit Weitblick auf die Anwendung treffen sollten.



Bei einer monolithisch aufgebauten Applikation wird die Anwendung mit all ihren Funktionen innerhalb der Architektur zentral verortet und verwaltet. Grundlage ist in der Regel eine einzelne, umfassende Codebasis, die alle Elemente und Schnittstellen beschreibt. Diese geschlossenen Entwicklungseinheiten, etwa WAR-Dateien, enthalten dabei den gesamten Source Code der Applikation.



Bei Microservice-Architekturen erfolgt eine Unterteilung der einzelnen Komponenten in kleine Einheiten, die jeweils einen bestimmten Prozess der Anwendung als Service bereitstellen. Die Funktionalität lässt sich dadurch in verteilte Module separieren, die über APIs miteinander kommunizieren und sich weitestgehend unabhängig voneinander deployen lassen.