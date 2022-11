Administration von Microsoft Teams (3)

Bei Microsoft Teams handelt es sich um ein in Microsoft 365 enthaltenes Kommunikationswerkzeug, mit dessen Hilfe sich Projektgruppen, Abteilungen und Arbeitsgruppen über Kanäle umfassend miteinander vernetzen können. Für die Verwaltung stellt Redmond das Teams Admin Center zur Verfügung. Besonders was die Integration von externen Clouddiensten betrifft, sollten Sie hier die richtigen Einstellungen vornehmen. Zudem sollten Sie sowohl Anwender als auch verwaltende Administratoren mit den notwendigen Berechtigungen und Rollen ausstatten. Im dritten und letzten Teil beschäftigen wir uns mit dem Anbinden von E-Mail-Adressen, Dateien und Diensten und werfen einen Blick auf die Rollen in Microsoft Teams.











Bild 6: Die E-Mail-Integration und die Anbindung von Clouddiensten an Microsoft Teams lässt sich recht granular steuern.

Für jeden Kanal können Sie in den Einstellungen mit "E-Mail-Adresse abrufen" eine E-Mail-Adresse aus Exchange Online dem Kanal zuweisen. Nachrichten, die per E-Mail zu diesem Kanal gelangen, erscheinen dort im Chatverlauf. Sie können über "Erweiterte Einstellungen" beim Abrufen der E-Mail-Adresse zudem festlegen, wer Nachrichten an den Kanal senden darf. Standardmäßig darf dies jeder tun, auch von außerhalb. Sie können an dieser Stelle aber die Optionen "Nur Mitglieder des Teams" oder "Nur E-Mails, die von diesen Domänen gesendet werden" aktivieren.Anwender können Kanälen Dateien hinzufügen. Auch OneNote-Notizbücher, Webseiten, SharePoint-Bibliotheken und andere Dienste lassen sich an Kanäle anflanschen, das gilt ebenso für die Apps von Drittanbietern. Wenn Sie den Desktopclient nutzen, stehen im oberen Bereich in den Gruppen und Kanälen Registerkarten zur Verfügung. Hier finden sich die Beiträge im Kanal sowie die Dateien. Über das Plus-Zeichen können Sie weitere Dienste zur Zusammenarbeit aus kompatiblen Apps in den Kanal integrieren.Im Teams Admin Center sind bei "TeamsApps" über "Apps verwalten" diejenigen Apps zu sehen, die Anwender und Administratoren in Teams integrieren oder auch blockieren können. Generell sollten Sie zunächst alle Apps blockieren und nur die notwendigen Apps erlauben. "Organisationsweite App-Einstellungen" bestimmt, ob Apps von Drittanbietern in Ihrem Unternehmen erlaubt sind oder ob Sie hier nur Microsoft-Apps sehen wollen.Über den Menüpunkt "Connectors" lassen sich externe Dienste an Kanäle anbinden. Dadurch können Sie zum Beispiel Nachrichten von GitHub, Ihrem CRM-System und zahlreichen weiteren Diensten in Kanälen sichtbar machen. Wählen Sie den entsprechenden Dienst hier einfach aus. Anschließend binden Sie mit der Schaltfläche "Hinzufügen" Nachrichten des entsprechenden Diensts in den Kanal ein. Im Gegensatz zu Apps integrieren Sie so keine neuen Funktionen in ein Team – mit Connectors bilden Sie lediglich Benachrichtigungen des verbundenen Systems ab.In Microsoft 365 können Sie Rechte zur Verwaltung der einzelnen Dienste an Benutzer oder untergeordnete Administratoren delegieren. Alle User Accounts, die in Microsoft 365 angelegt sind, lassen sich zudem für das Zuweisen von Rollen verwenden. Das Management aller Dienste erfolgt im Microsoft 365 Admin Center. Sie erreichen es über die URL "https://admin.microsoft.com".Durch die Auswahl eines Benutzers im Admin-Portal bringen Sie dessen Rechte im Microsoft-365-Portal auf den Bildschirm. Die genaue Konfiguration der Benutzerrollen erfolgt über den Menüpunkt "Rollen verwalten" in der Benutzersteuerung. Dazu wählen Sie den Nutzer aus und rufen den entsprechenden Menüpunkt auf. Im Fenster erscheinen zunächst die wichtigsten Rollen. Die hier angezeigten Favoriten lassen sich durch Aktivieren der Option "Zu Favoriten hinzufügen" bei der Verwaltung von Rollen ergänzen. Durch das Anklicken des Icons für die entsprechende Rolle rufen Sie eine Hilfe auf.Sämtliche Rollen, die in Microsoft 365 zur Verfügung stehen, sind durch die Auswahl von "Alle nach Kategorie anzeigen" zu sehen. Mithilfe der Option "Administratorliste exportieren" erstellt das Admin Center eine CSV-Datei, die alle Rollen und deren Mitglieder auflistet. Leere Rollen zeigt der Bericht nicht an. Klicken Sie eine Rolle an, bringen Sie deren Rechte und die Mitglieder ans Licht. Bei "Zugewiesene Administratoren" sind die Mitglieder der Rolle aufgezählt. Klicken Sie mehrere Rollen in der Rollenverwaltung an, können Sie deren zugewiesene Rechte mit dem Menüpunkt "Rollen vergleichen" im Kontext miteinander vergleichen.