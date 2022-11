Administration von Microsoft Teams (2)

Bei Microsoft Teams handelt es sich um ein in Microsoft 365 enthaltenes Kommunikationswerkzeug, mit dessen Hilfe sich Projektgruppen, Abteilungen und Arbeitsgruppen über Kanäle umfassend miteinander vernetzen können. Für die Verwaltung stellt Redmond das Teams Admin Center zur Verfügung. Besonders was die Integration von externen Clouddiensten betrifft, sollten Sie hier die richtigen Einstellungen vornehmen. Zudem sollten Sie sowohl Anwender als auch verwaltende Administratoren mit den notwendigen Berechtigungen und Rollen ausstatten. In der zweiten Folge erklären wir die Verwendung von Richtlininen und wie Sie Kanäle erstellen und administrieren.









Bild 3: Für Besprechungen können Sie verschiedene Inhaltsfreigaben konfigurieren.

Der Bereich "Teilnehmer und Gäste" spielt für die Sicherheit eine besonders wichtige Rolle. Hier bestimmen Sie, welche Benutzer an Besprechungen teilnehmen dürfen. Außerdem steuern Sie an dieser Stelle, ob nicht authentifizierte Benutzer, die sich nicht an Teams angemeldet haben sondern sich mit einer Telefonnummer in einer Besprechung einwählen, an Besprechungen teilnehmen dürfen. Zudem legen Sie hier fest, ob anonyme Anwender eine Besprechung starten dürfen oder nicht.





Bild 4: Die Richtlinien für Chats und Kanäle sind zahlreich und decken diverse Anforderungen ab.

Innerhalb von Microsoft Teams steht es Anwendern frei, in Eigenregie und in freier Gestaltung beliebige Arbeitsgruppen anzulegen. Um hier jedoch gewisse Leitplanken einzuziehen, bietet Microsoft Teams zentrale Richtlinien an. Die Einstellungen, die Sie an dieser Stelle vornehmen, gelten für alle vorhandenen und neuen Teams im ganzen Abonnement.Zu nennen sind hier zum Beispiel die Settings, die bei "Besprechungen / Besprechungsrichtlinien" zu finden sind. Hier definieren Sie für Besprechungen neue Richtlinien oder passen vorhandene an. Wichtig ist hier das mögliche Aufnehmen der Besprechungen und das Erlauben von IP-Videos. Zusätzlich legen Sie hier bei "Inhaltsfreigabe" noch fest, welche Funktionen den Anwendern zur Freigabe von Daten in einer Besprechung zur Verfügung stehen sollen.Ein Beispiel dafür ist das Freigeben des Bildschirms. Mit Richtlinien lässt sich steuern, ob Anwender generell Bildschirmfreigaben erteilen oder anfordern können. Auch die Möglichkeit, auf Bildschirme von externen Teilnehmern zuzugreifen, ist hier wählbar. Weitere Einstellungen in diesem Bereich sind das Teilen von PowerPoint-Präsentationen, das Aktivieren des Whiteboards in Besprechungen und das Erlauben zum Teilen von Notizen.Weiterhin spielen die Einstellungen bei "Besprechungen / Richtlinie für Liveereignisse" eine wichtige Rolle. Auch hier sollten Sie die Vorgaben an die eigene Organisation anpassen. Mit Richtlinien für Teams-Liveereignisse steuern Sie unter anderem die generelle Möglichkeit zur Teilnahme an einem Live-Ereignis. Auch ob sich eine Transkription bereitstellen lässt oder ob eine Aufzeichnung verfügbar ist, regeln Sie hier. Sie können eine organisationsweite Richtlinie verwenden oder zusätzliche Richtlinien erstellen und diese dann Personen zuweisen, die Liveereignisse in Ihrer Organisation abhalten. In diesem Zusammenhang sind zudem die Einstellungen im Bereich "Besprechungen / Liveereigniseinstellungen" von Bedeutung.Auch das Speichern von Daten in der Cloud konfigurieren Sie hier. An dieser Stelle können Sie bei Bedarf mehrere Richtlinien für unterschiedliche Anwendergruppen festlegen. "Nachrichtenrichtlinien" steuern die Sicherheitsoptionen, die den Nachrichtenversand zwischen Anwendern betreffen. Die meisten Optionen sind selbsterklärend, aber in vielen Fällen nicht auf optimalen Datenschutz hin ausgerichtet.