Administration von Microsoft Teams (1)

Bei Microsoft Teams handelt es sich um ein in Microsoft 365 enthaltenes Kommunikationswerkzeug, mit dessen Hilfe sich Projektgruppen, Abteilungen und Arbeitsgruppen über Kanäle umfassend miteinander vernetzen können. Für die Verwaltung stellt Redmond das Teams Admin Center zur Verfügung. Besonders was die Integration von externen Clouddiensten betrifft, sollten Sie hier die richtigen Einstellungen vornehmen. Zudem sollten Sie sowohl Anwender als auch verwaltende Administratoren mit den notwendigen Berechtigungen und Rollen ausstatten. Wie das funktioniert, erklärt dieser Artikel. Im ersten Teil schauen wir uns an, wie Sie Gruppen erzeugen, Teams verwalten und sicher konfigurieren.

Gewollte Grüppchenbildung: Gewusst wie, kann Teams die Kommunikation im Unternehmen deutlich verbessern.





Die Umgebung lässt sich flexibel für mehrere Abteilungen und Teams anpassen. Es gibt Apps für Android und iOS, einen Desktopclient für Windows [2] sowie einen Webclient, der ebenfalls nahezu alle Funktionen unterstützt. Im Windows-Client können Administratoren Teams erstellen und Anwender diesen beitreten. Nicht zuletzt sind auch bekannte Home-Office-Apps wie Trello, Zoom oder Flow in Teams integrierbar. Natürlich finden über entsprechende Connectors auch Anwendungen aus Microsoft 365 ihren Platz. Dazu gehören SharePoint, OneNote und Planner, aber auch PowerBI, OneDrive for Business und andere Dienste, wie zum Beispiel Exchange.



Erzeugen eines neuen Teams

Die Verwaltung von Microsoft Teams nehmen Administratoren im Microsoft Teams Admin Center (TAC) vor, das unter der URL "https://admin.teams.microsoft.com" erreichbar ist. Das Management erfolgt im Anschluss entweder über das Webportal oder über die PowerShell, teilweise auch über den Desktopclient. Zunächst einmal müssen Sie Teams im TAC für die Anwender aktivieren, die das Tool nutzen sollen.





Bild 1: Das Verwalten von Arbeitsgruppen findet bei Teams unter anderem im Microsoft Teams Admin Center statt.

Ob ein Microsoft-365-Benutzer Teams überhaupt verwenden darf, konfigurieren Sie wiederum im Microsoft 365 Admin Center unter "https://admin.microsoft.com". Hier sehen Sie bei "Benutzer / Aktive Benutzer" alle User im Abonnement. Klicken Sie einen Nutzer an und legen Sie in dessen Eigenschaften bei "Lizenzen und Apps" fest, auf welche Anwendungen er zugreifen darf – in diesem Fall Microsoft Teams. Generell darf jeder Benutzer auf Teams zugreifen, sofern er eben eine Lizenz für Microsoft 365 hat.

Neue Teams lassen sich im TAC in der Weboberfläche oder am Desktopclient erstellen. In letzterem können Anwender durch die Auswahl von "Teams" im linken Menü im unteren Bereich die Option "Team beitreten oder erstellen" wählen.



Bild 2: Das Dashboard von Teams gibt dem Anwender einen ersten Überblick zu den Aktivitäten innerhalb der Arbeitsgruppe.

Über das Kontextmenü des Desktopclients führen Nutzer der Arbeitsgruppe Verwaltungsaufgaben durch. Generell ist es aber sinnvoll, die Einstellungen von Teams zentral über Richtlinien zu definieren und so sicherzustellen, dass Arbeitsgruppen nur mit den Einstellungen erstellt werden, die im Unternehmen gewünscht sind. Wir zeigen Ihnen später in diesem Artikel noch, welche Möglichkeiten Sie hier mit Richtlinien haben.



Im Teams Admin Center rufen Sie nach dem Erzeugen eines Teams durch einen Klick auf das Team dessen Verwaltungsoberfläche auf. Hier fügen Sie die Personen hinzu, die dem Team angehören sollen. Nutzen Anwender dann unter "https:// teams.microsoft.com" die Weboberfläche von Teams, sehen Sie an dieser Stelle unter anderem das Dashboard, das Informationen zu den letzten Aktionen der Arbeitsgruppe aufführt. Bereits angelegte Teams steuern Sie ebenfalls im TAC. Hier finden Sie auf der linken Seite alle Menüpunkte zur Verwaltung.