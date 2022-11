Vorausschauendes Systemmanagement

Mit dem richtigen Einsatz von Tools zum Systemmanagement lässt sich die Infrastruktur zuverlässig vor Ausfällen und Cyberangriffen schützen – und das sehr effizient. Werkzeuge auf Basis offener Standards und Schnittstellen spielen gut zusammen und lassen Administratoren viele Freiheiten bei der Überwachung und Verwaltung ihrer Systeme aus der Ferne. Auch eine weitgehende Automatisierung vieler Tätigkeiten ist einfach realisierbar.

Mit den richtigen Werkzeugen lassen sich Server und andere IT-Systeme komfortabel und zeitsparend remote verwalten.

Schon der Ausfall eines einzigen Servers kann für ein Unternehmen weitreichende Folgen haben – schließlich stehen Geschäftsprozesse schnell still, wenn wichtige Anwendungen oder Daten nicht verfügbar sind. Die Folge: Frustrierte Mitarbeiter und Umsatzeinbußen sowie häufig auch verärgerte Kunden. Dabei lassen sich viele Ausfälle mit einem vorausschauenden Systemmanagement durchaus vermeiden, allerdings fehlt IT-Abteilungen hierfür oft die Zeit, zumal problemlos laufende Systeme allzu gern unangetastet bleiben. Warum durch ein Update selbst Downtime verursachen, wenn doch alles funktioniert und andere Aufgaben priorisiert werden?



Diese Denkweise ist jedoch riskant, da Hardwaredefekte, Softwarefehler oder Cyberattacken keine Rücksicht auf Geschäftszeiten nehmen. Ausfälle können jederzeit auftreten und verursachen aufgrund der aufwändigen Fehlersuche und Wiederherstellungsarbeiten längere Downtimes und höhere Kosten als eine kontinuierliche Systempflege, die deutliche Vorteile bietet: Bei dieser lassen sich Softwareupdates oder der Austausch von Hardwarekomponenten schon vorab ankündigen und in Zeitfenster verlegen, in denen möglichst wenige Anwender auf die Systeme angewiesen sind.



Der Schlüssel für ein effizientes Systemmanagement sind Systeme, die sich remote und weitgehend automatisiert überwachen und steuern lassen. Schließlich stehen Server und Storage-Arrays üblicherweise in eigens gesicherten und klimatisierten Räumlichkeiten, oft an anderen oder Colocation-Standorten, sodass Administratoren nicht einfach für einen kurzen Statuscheck vorbeischauen können. Zudem handelt es sich bei den meisten Arbeiten um Routinetätigkeiten, die immer wieder durchgeführt werden müssen – manuell wäre das nicht nur viel zu aufwändig, sondern auch ermüdend und fehleranfällig.