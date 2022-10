Wie künstliche Intelligenz das Rechenzentrum prägt

Der Erfolg von KI-Projekten hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen die gewählten Methoden, die Modelle, die konkreten Algorithmen und auch die Datenqualität. Unterschätzt wird von IT-Verantwortlichen oft aber ein anderer, hoch relevanter Aspekt: die Infrastruktur des Rechenzentrums. Unser Fachartikel erklärt, wieso es nicht genügt, sich nur um Speicherkapazität und Sicherungskonzepte wie Data Warehouse, Data Lake, und Lakehouse Gedanken zu machen.

Es ist an IT- und RZ-Verantwortlichen, das Rechenzentrum für KI-Projekte fit zu machen.

Die Investitionsbereitschaft in KI-Technologien bleibt nach wie vor hoch. Eine Befragung durch den Branchenverband Bitkom im Jahr 2022 erbrachte, dass jedes vierte Unternehmen in Deutschland in KI-Projekte investieren will. Jedes zehnte davon bereits 2023. Die ohnehin schon rasante Entwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz wird durch IoT-Lösungen und 5G-basierte Netze noch weiter an Fahrt gewinnen. Ein missionskritischer Parameter für KI-Projekte ist das Rechenzentrum. Viele Verantwortlichen im Rechenzentrum fragen sich, wie sie die Weichen stellen müssen, um hier optimal aufgestellt zu sein.



Denn mit ihren KI-Projekten verknüpfen viele Unternehmen sehr hohe Erwartungen. Maschinelles Lernen, Mustererkennung und Predictive Analytics sollen Absatz-, Produktions- und Materialmengen genauer vorhersagen und die Wünsche von Kunden besser ermitteln. Ist das RZ der Motor für KI-Projekte, muss es genügend Leistung bringen und vielseitig einsetzbar sein. Wie bei einem Auto hängen die konkreten Einsatzmöglichkeiten von bestimmten Faktoren und Bauteilen ab. Im Folgenden beschreiben wir die aktuellen technologischen Entwicklungen im Bereich von KI und Rechenzentrum, über die sich Data-Center-Verantwortliche im Vorfeld von KI-Projekten Gedanken machen sollten.



Daten bleiben in Bewegung

In den vergangenen Jahren hat sich die Haltung von Unternehmen gegenüber ihren Daten massiv gewandelt. Datenanalysten schreiben heute vielen Daten einen potenziellen und langfristigen Wert zu, der sich erst zu einem späteren Zeitpunkt beziffern lässt, wenn die Daten doch noch benötigt werden. Die Frage "Kann das weg?" beantworten die Firmen immer häufiger mit einem Nein und verlagern die Informationen in Data Lakes.



Fakt ist: Archive sind heute zunehmend aktiv und in Bewegung. Im Data Warehouse und Data Lake werden kontinuierlich Daten gelesen und geschrieben. Die permanente Verarbeitung von Informationen stellt dahingehend Anforderungen an verschiedene Bereiche der Rechenzentren.