Migration Öffentlicher Ordner zu Office-365-Gruppen (1)

Wollen Unternehmen von lokalen Exchange-Servern zu Office 365 migrieren oder Office 365 parallel in hybriden Umgebungen einsetzen, stellt sich häufig die Frage, wie die beste Vorgehensweise für die Migration der Öffentlichen Ordner aussieht. Im Workshop zeigen wir Schritt für Schritt für Exchange 2016/2019, wie Sie Öffentliche Ordner zu Office-365-Gruppen migrieren. Im ersten Teil erklären wir die Unterschiede zwischen Ordnern und Gruppen und schauen uns an, wie Sie die Öffentlichen Ordner auf die Migration vorbereiten.

Öffentlicher Nahverkehr – gewusst wie, sind Öffentlicher Ordner schnell zu Office-365-Gruppen migriert.

Wenn Office-365-Gruppen entsprechend vorbereitet sind und die Öffentlichen Ordner fehlerfrei funktionieren, ergibt es durchaus Sinn, die Öffentlichen Ordner der lokalen Exchange-Organisation zu Office 365 zu migrieren. In Outlook können Gruppen die verschiedenen E-Mail-aktivierten Öffentlichen Ordner komplett ersetzen. Der Vorteil von Office-365-Gruppen besteht vor allem darin, dass eine Vielzahl an Tools existiert, die wesentlich besser für die Teamarbeit geeignet sind als die veralteten Öffentlichen Ordner. Dazu kommt, dass Office-365-Gruppen auch mit Microsoft Teams in Office 365 zusammenarbeiten.



Office-365-Gruppen verfügen über einen eigenen Bereich, der alle E-Mails speichert. Diese Funktion entspricht den Öffentlichen Ordnern. Gruppen können dabei E-Mails von Absendern außerhalb der Gruppe und auch außerhalb des Unternehmens erhalten. Office-365-Gruppen bieten zudem eine Ansicht aller gemeinsam genutzten Dateien. Diese lassen sich wesentlich besser verwalten und nutzen, da sie in SharePoint Online gespeichert sind.



Unterschiede zwischen Ordnern und Gruppen

Öffentliche Ordner bieten eine Ordnerhierarchie, die sehr tief verwurzelt sein kann. Im Gegensatz dazu verfügen Office-365-Gruppen über eine flache Struktur. Dadurch lassen sich Daten schneller anzeigen und finden, allerdings nicht so tiefgehend organisieren wie bei Öffentlichen Ordnern. Die Vergabe von Berechtigungen funktioniert bei Öffentlichen Ordnern sehr granular und komplex. Das ist bei Office-365-Gruppen nicht möglich. Hier gibt es nur die beiden Gruppen "Besitzer" und "Mitglied".



Nutzen Sie bisher Öffentliche Ordner zum Speichern von Gruppendokumenten, sind Office-365-Gruppen trotzdem deutlich überlegen. Mitglieder können Inhalte erstellen und Dateien bearbeiten. Allerdings können sie keine Daten löschen, die andere Gruppenmitglieder gespeichert haben. Nichtsdestotrotz sollten Sie vor der Migration zu Office-365-Gruppen genau planen, wie die Berechtigungen der Gruppen aussehen sollen.



Die Vorgehensweise, um Öffentliche Ordner zu Office 365 zu migrieren, ist die gleiche wie bei der Einführung einer neuen Exchange-Version. Im ersten Schritt sollten Sie die Öffentlichen Ordner überprüfen und dahingehend optimieren, dass nur die wirklich nötigen Daten migriert werden. Bevor die Migration selbst erfolgt, sollten Sie darüber hinaus vorhandene Probleme und Fehler in den Exchange-Datenbanken beheben.