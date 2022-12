Migration Öffentlicher Ordner zu Office-365-Gruppen (3)

Wollen Unternehmen von lokalen Exchange-Servern zu Office 365 migrieren oder Office 365 parallel in hybriden Umgebungen einsetzen, stellt sich häufig die Frage, wie die beste Vorgehensweise für die Migration der Öffentlichen Ordner aussieht. Im Workshop zeigen wir Schritt für Schritt für Exchange 2016/2019, wie Sie Öffentliche Ordner zu Office-365-Gruppen migrieren. Im dritten und letzten Teil skizzieren wir den grundlegenden Migrationsablauf und sehen uns dann den Umzug detailliert in der Praxis an.

Öffentlicher Nahverkehr – gewusst wie, sind Öffentlicher Ordner schnell zu Office-365-Gruppen migriert.

Grundlegender Migrationsablauf

Sind alle Vorbereitungen getroffen, ist der Weg frei für die Migration. Sie können mit einer Stapelmigration E-Mails und Kalender aus Öffentlichen Ordnern in Office-365-Gruppen verschieben. Nach Abschluss der Migration eines E-Mail-aktivierten Öffentlichen Ordners zu einer Office-365-Gruppe werden alle E-Mails von der Gruppe empfangen, nicht mehr vom Öffentlichen Ordner.



Die Migration basiert auf dem Postfachreplikationsdienst (Mailbox Replication Service; MRS). Dadurch lassen sich mehrere Öffentliche Ordner sehr schnell migrieren, ähnlich wie beim Verschieben von Postfächern zwischen Postfachdatenbanken. Lokale Öffentliche Ordner lassen sich direkt zu Office-365-Gruppen migrieren. Bei der Migration ist es nicht erforderlich, zuerst die Öffentlichen Ordner zu Office 365 und dann in Gruppen zu verschieben. Der Vorgang ist problemlos in einem Rutsch möglich. Sie können bestimmte Öffentliche Ordner für die Migration vorsehen und andere Ordner auf den Exchange-Servern belassen, wenn Sie diese noch nicht migrieren wollen.



Bei der Stapelmigration werden die Daten aus den Quellordnern kopiert. Danach findet keine weitere Synchronisierung statt. Das erleichtert die Migration, bedarf jedoch genaue Planung. Allerdings lässt sich die Migration auch wiederholen, sodass Sie weitere Daten synchronisieren können.



Die Öffentlichen Ordner und die beteiligten Gruppen bleiben bis zum Abschluss der Migration online. Sie können bis zu diesem Zeitpunkt einen Rollback zu den Öffentlichen Ordnern durchführen. Sogar nach der Migration ist es möglich, einen Rollback zu Öffentlichen Ordnern zu vollziehen.