Nachhaltiges Drucken im Büro

Klimawandel und Ressourcenknappheit gehören zu den Topthemen dieser Zeit. Damit Nachhaltigkeit jedoch auch ein festes Standbein in der Arbeitswelt erhält, braucht es mehr als nur Strategien wie "Weniger ist mehr" oder "Erst denken, dann drucken". Unser Fachartikel zeigt auf, wie es umweltfreundliche Updates für technische Geräte erlauben, mit kleinen Schritten an der Rettung des Planeten mitzuwirken und wie sich der Druckvorgang insgesamt grüner gestalten lässt.

Grüner Drucken – mit den richtigen Entscheidungen sorgen Sie für mehr Nachhaltigkeit.

Aktuell geht ein Wandel durch die deutsche Bürobranche. Home Office, mobiles Arbeiten oder Remote Work entwickeln sich zu einem entscheidenden Einflussfaktor. Einige Konstanten bleiben jedoch auch im Zuge solch großer Veränderungen bestehen und dazu gehören unter anderem Drucker. Als eins der am wenigsten beachteten und trotzdem meistbenutzten Geräte gehören sie zur Grundausstattung eines jeden Büros. Ohne Drucker und das benötigte Papier scheint ein effizienter Büroalltag oft kaum vorstellbar.



Der weltweit hohe Verbrauch an Papier aber hat gravierende Auswirkungen auf die Umwelt und manche Kopierer stoßen selbst gesundheitsschädliche Stoffe aus. Es gilt also in Bezug auf Drucker nicht nur nachzudenken, ob ein einzelner Ausdruck wirklich notwendig ist, sondern sich auch um die zugehörige Infrastruktur wie Drucker, Tinten oder Papier zu kümmern. Schon mit einigen großen und kleinen Schritten können IT-Verantwortliche hier entscheidende Meilensteine für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen erreichen.



Neu kaufen bringt oft Ersparnis

Drucken erweist sich besonders momentan noch als ein unverzichtbarer Teil des Arbeitslebens und scheint dabei weit davon entfernt, in die ewigen Jagdgründe einzugehen. Statt also das Konzept an sich abschaffen zu wollen, sollten Unternehmen lieber an anderer Stelle eingreifen und daran arbeiten, die Praxis selbst nachhaltiger zu gestalten. "Green Office" gewinnt aus diesem Grund als Konzept immer mehr Anhänger. Gerade in Zeiten des Klimawandels bietet es durch das Vereinen von umweltschützenden und ressourcenschonenden Maßnahmen einen guten Leitfaden bei der nachhaltigen Gestaltung von Büroräumen.



Neben klassischen Sparmaßnahmen beim Papier können auch die Druckgeräte selbst einen entscheidenden Beitrag zur Wende leisten. Viele Unternehmen versuchen beispielsweise Geld zu sparen, indem sie veraltete Geräte so lange wie möglich weiter nutzen. Bei vielen der Altgeräte handelt es sich jedoch um längst überholte Drucker, die dadurch sogar den unternehmensinternen Verbrauch in Bezug auf Strom oder Tinte erhöhen und somit kaum eine Ersparnis bieten. Durch den Erwerb eines neuen Modells können Verantwortliche Energie, Müll oder sogar Kohlenstoffdioxid einsparen.