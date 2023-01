Fehlersuche beim Clientzugriff unter Exchange (1)

E-Mail-Clients finden den Weg zu den Nachrichten an den Nutzer heutzutage eigentlich ganz von alleine. Sollte es dabei zu Problemen kommen, ist jedoch guter Rat teuer, denn es gibt zahlreiche Protokolle und Konfigurationsoptionen. Wir zeigen in diesem Beitrag, welche Protokolle Clients mit Exchange nutzen und wie sie sich den Weg zu Exchange suchen. Außerdem kommen wir möglichen Problemen im Fehlerfall auf die Schliche. Im ersten Teil erklären wir, wie mobile Geräte über MAPI over HTTP und EAS Kontakt mit dem Exchange-Server aufnehmen.

Hakt es beim Exchange-Zuriff, ist eine systematische Vorgehensweise ratsam.





MAPI over HTTP etabliert sich gerade als allgemeiner Standard und bei Microsoft 365 ist er das bereits, nachdem der Hersteller in Microsoft 365 den Zugang über Outlook Anywhere zum 31. Oktober 2017 deaktiviert hat, sodass nur noch MAPI over HTTP, Exchange Web Services und Exchange ActiveSync zum Einsatz kommen. In neuen lokalen Exchange-Installationen kommt das Protokoll auch immer häufiger zum Einsatz, da es ab Exchange 2016 per default aktiv ist – es sei denn, es befindet sich ein Exchange-2013-Server in der Umgebung und MAPI over HTTP wurde noch nicht aktiviert. Ein Zugriff auf Exchange 2016 und 2019 über das klassische MAPI ist seit Exchange 2013 nicht mehr möglich.



MAPI over HTTP und EAS

Mit Exchange 2013 wurde nur noch RPC over HTTP als Übertragungsprotokoll unterstützt, was das Routing und die Zugriffsmöglichkeiten vereinfachte. Microsoft hat mit Exchange 2013 SP1 zusätzlich MAPI over HTTP veröffentlicht und ermöglicht Messaging-API-Clients eine Verbindung über HTTP herzustellen ohne RPC zu nutzen. Gerade im Cloudbereich hatte Microsoft mit den Verbindungen von Outlook zu Exchange zu kämpfen, sodass dies eines der häufigsten Supportfälle war. Microsoft vereinfacht auf diesem Weg die Clientverbindung und verbessert die Connection Experience bei schwachen oder häufig wechselnden Netzwerken.



Für Unternehmen mit einer eigenen Infrastruktur spielt das neue Protokoll zunächst keine Rolle und die Zeit wird zeigen, wie schnell es sich verbreitet. Die Funktion ist in Exchange 2019 ab Werk aktiviert, sofern es keine älteren Server mehr gibt. Andernfalls müssen Sie es zunächst in der Organisationskonfiguration aktivieren:

Set-OrganizationConfig -MapiHttpEnabled $True Mit Get-OrganizationConfig prüfen Sie die Funktion entsprechend. Exchange 2019 unterstützt MAPI over HTTP mit Outlook ab der Version 2013.



