Fehlersuche beim Clientzugriff unter Exchange (2)

E-Mail-Clients finden den Weg zu den Nachrichten an den Nutzer heutzutage eigentlich ganz von alleine. Sollte es dabei zu Problemen kommen, ist jedoch guter Rat teuer, denn es gibt zahlreiche Protokolle und Konfigurationsoptionen. Wir zeigen in diesem Beitrag, welche Protokolle Clients mit Exchange nutzen und wie sie sich den Weg zu Exchange suchen. Außerdem kommen wir möglichen Problemen im Fehlerfall auf die Schliche. Im der zweiten Folge schildern wir, wie Sie IMAP, POP3 und EWS für den Clientzugriff nutzen. Außerdem gehen wir im Detail auf die Autodiscover-Funktion ein.

IMAP und POP3 kommen heute nur noch selten zur Anwendung – es gibt komfortablere Alternativen. IMAP und POP3 sind für das Abholen von E-Mails ausgelegt. Beachten Sie, dass es dabei nur um das Abholen von Ihrem Exchange-Server geht und nicht um das Abrufen von E-Mails über POP3 bei anderen Providern für Exchange. Der Zugriff auf Administratoren-Postfächer über POP3/ IMAP ist nicht möglich. Zum Senden wird SMTP verwendet. Hier müssen Sie Ihren Exchange-Server gesondert konfigurieren und viel Bedacht walten lassen, da dies ein häufiges Risiko von Open Relays ist.POP3 ist für den einfachen Abruf von E-Mails gedacht, die im Anschluss standardmäßig vom Server gelöscht werden. Eine Synchronisation vom Client zum Server findet nicht statt, daher ist das Arbeiten an mehreren Geräten mit POP3 sehr umständlich. IMAP bietet den Vorteil, dass es die Ordner mit dem Server synchronisiert und auch mit Unterordnern umgehen kann. Ein Arbeiten an mehreren Plätzen ist somit möglich und alle Clients haben den gleichen Stand. Kalender, Kontakte und Aufgaben werden bei beiden Protokollen nicht berücksichtigt.In Exchange Online stehen Ihnen die Dienste direkt zur Verfügung. Um IMAP beziehungsweise POP3 in einer lokalen Umgebung zu nutzen, setzen Sie den Dienststart für die folgenden Dienste auf "automatisch" und starten Sie diese im Anschluss:Die Aktion führen Sie auf jedem Server durch, der über POP3/IMAP erreichbar ist. Im Anschluss ist der Dienst verfügbar und Sie testen dies mittels Telnet-Client und Port 110. Für IMAP nutzen Sie Port 143 und. Die Konfiguration der Protokolle nehmen Sie im EAC in den Eigenschaften des Servers unter "Server / Server" vor.Nutzen Sie zur Anmeldung aus dem Internet POP3 beziehungsweise IMAP mit TLS, damit Benutzername und Kennwort nicht in Klartext übertragen werden. Binden Sie hierfür Ihr Zertifikat im EAC unter "Server" ebenfalls an die Dienste POP3 und IMAP an. Nachdem Sie die Einstellungen für einen Dienst geändert haben, starten Sie ihn neu, damit die Änderungen wirksam werden.IMAP und POP3 sind standardmäßig für alle Benutzer aktiviert. Sie können das in den Eigenschaften des Benutzers ändern, ähnlich wie bei EAS. Über den Set-CasMailbox-Befehl steuern Sie das Verhalten ebenfalls über die PowerShell.Exchange Web Services (EWS) wurde von Microsoft in Exchange 2007 als Nachfolger für MAPI eingeführt, aber im Clientzugriff findet es fast ausschließlich auf dem Mac in Outlook für Mac und Apple Mail Anwendung. Viele Programme von Microsoft aber auch von Drittanbietern setzen auf EWS, da es einen einfachen und plattformunabhängigen Zugriff auf Exchange-Inhalte ermöglicht.

Autodiscover ist die Schlüsselkomponente, damit Clients den Weg zum Exchange finden und erleichtert die Einrichtung von Outlook. Eingeführt wurde die Funktion mit Exchange 2007. Die Einstellungen werden dabei über die Datei "Autodiscover.xml" am Exchange-Server dynamisch zur Anfrage vom Client bereitgestellt und über eine HTTPS-Verbindung abgerufen. Eine manuelle Konfiguration des Clients ist dadurch nicht mehr nötig und seit Outlook 2016 auch nicht mehr möglich.













Bild 2: Über den Service Connection Point finden Outlook-Clients in einer Domain sehr schnell ihre Konfiguration.

Get-ClientAccessService | Set-ClientAccessService -AutoDiscoverServiceInternalUri

https://autodiscover.schulenburg.lab/Autodiscover/Autodiscover.xml

Get-ClientAccessService|fl Name, AutoDiscoverServiceInternalUri

Set-ActiveSyncVirtualDirectory

Set-EcpVirtualDirectory

Set-MapiVirtualDirectory

Set-OabVirtualDirectory

Set-OwaVirtualDirectory

Set-PowerShellVirtualDirectory

Set-WebServicesVirtualDirectory





Im ersten Teil des Workshops erklären wir, wie mobile Geräte über MAPI over HTTP und EAS Kontakt mit dem Exchange-Server aufnehmen. In der zweiten Folge schildern wir, wie Sie IMAP, POP3 und EWS für den Clientzugriff nutzen. Außerdem gehen wir im Detail auf die Autodiscover-Funktion ein. Im dritten und letzten Teil des Workshops beschäftigen wir uns mit der Fehlerbehebung bei Autodiscover.