MTTF, UER, MAMR – Das steckt hinter HDD-Spezifikationen

Festplatten liefern hohe Speicherkapazitäten zu geringen Kosten, doch die verschiedenen HDD-Modelle unterscheiden sich zum Teil erheblich. Was steckt eigentlich hinter Angaben wie MTTF und AFR? Was sagt die Unrecoverable Error Rate aus? Und was ist der Unterschied zwischen SMR- und MAMR-Laufwerken? Wir bieten einen Überblick über die wichtigsten Spezifikationen und wie sie zusammenhängen, um Nutzer bei der Auswahl von Festplattenmodellen zu unterstützen, die optimal zu ihren konkreten Anwendungsfällen passen.

Enterprise-HDDs minimieren Ausfallszeiten und eignen sich damit für kritische Anwendungen.

Die rasant ansteigenden Datenmengen in Unternehmen und privaten Haushalten lassen den Bedarf an Speichermedien mit hoher Kapazität schnell wachsen. Nach wie vor handelt es sich dabei zumeist um Festplatten, denn der Speicherklassiker wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist pro Kapazitätseinheit deutlich günstiger als Flashspeicher. Deren Preise sinken zwar, doch das tun sie in ähnlichem Maße auch bei HDDs. In den großen Online-Storages von Cloud- und Unternehmensrechenzentren bleiben Festplatten daher ebenso gesetzt wie in NAS-Systemen und in Speicherlösungen für die Videoüberwachung.



Einsatzzweck bestimmt Spezifikationen

Nicht jede Festplatte eignet sich allerdings für jeden Einsatzzweck – genaugenommen sind die Laufwerke sogar sehr spezifisch auf verschiedene Anwendungsbereiche zugeschnitten. Welche das sind, machen die Hersteller durch eine Einteilung in verschiedene HDD-Klassen beziehungsweise Produktreihen sichtbar. Üblicherweise haben sie Laufwerke für PCs, NAS-Systeme, Videoüberwachungslösungen und den Einsatz im Rechenzentrum im Portfolio, die sich unter anderem hinsichtlich Schnittstellen, Leistung und Zuverlässigkeit unterscheiden.



So sind die Modelle für PCs und Notebooks zum Beispiel sind in der Regel für eine tägliche Betriebsdauer von acht bis 16 Stunden und eine jährliche Arbeitslast von 55 TByte ausgelegt – in NAS-Systemen oder Servern haben sie daher, obwohl günstiger im Preis, nichts zu suchen: Sie würden durch den Dauereinsatz sowie die höheren Schreib- und Leselasten schnell verschleißen, sodass die Fehler- und Ausfallwahrscheinlichkeit schon innerhalb der Garantiezeit steigt.



NAS-, Surveillance- und Enterprise-HDDs hingegen unterstützen einen 24/7-Betrieb und kommen mit höheren Arbeitslasten zurecht. Bei NAS- und Surveillance-Laufwerken sind es 180 und bei Enterprise-Laufwerken 550 TByte pro Jahr. Nur wenn dieser in Datenblättern als "Workload Rate" oder "Rated Workload" bezeichnete Wert eingehalten wird, gelten die Herstellerangaben zur Mean Time To Failure (MTTF). Bei Überschreitung der Rated Workload ist zwar nicht unmittelbar mit einem Defekt der Festplatte zu rechnen, aber die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt und die MTTF sinkt.