SharePoint 2019 und Exchange 2019 verzahnen (1)

SharePoint 2019, SharePoint Online, Exchange Online und Exchange 2019 arbeiten Hand in Hand. So lassen sich in SharePoint Funktionen nutzen, die Exchange bereitstellt und umgekehrt. Ein Beispiel sind freigegebene oder Websitepostfächer in Exchange. Auch Gruppenkalender lassen sich in SharePoint und Exchange gemeinsam verwenden. Im ersten Teil des Workshops schauen wir uns an, wie Sie Ihren Nutzern mit dem eDiscovery Center in SharePoint eine umfassende Suchfunktion an die Seite stellen und widmen uns einer ersten Konfiguration von Websitepostfächern.

Serveranwendungen aus SharePoint und Exchange arbeiten in mehreren Bereichen zusammen.





Möchten mehrere Anwender zusammenarbeiten, bieten sich in Exchange 2019 übrigens weiterhin Öffentliche Ordner an. Sie können in der neuen Exchange-Version aber auch Websitepostfächer und freigegebene Postfächer nutzen, um mehreren Anwendern Zugriff auf gemeinsame Informationen zu geben.



eDiscovery-Suchen durchführen

SharePoint verwendet für Inhaltsindizierung und -abfrage die "Microsoft Search Foundation", den gleichen Suchdienst wie Exchange 2019. So geben Exchange und SharePoint jeweils die gleichen Suchergebnisse zurück. Bevor Sie das eDiscovery Center in SharePoint zum Durchsuchen von Exchange-Postfächern verwenden können, richten Sie eine Vertrauensstellung zwischen den Systemen ein. In Exchange 2019 und SharePoint 2019 kommt dazu die OAuth-Authentifizierung zum Einsatz. Damit ein SharePoint-Benutzer eine eDiscovery-Suche in Exchange-Postfächern durchführen kann, müssen Sie dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen in Exchange zuweisen. Wir beginnen unseren Workshop mit der Suche nach Inhalten. Damit Benutzer In-Situ-eDiscovery-Suchen durchführen können, müssen Sie sie der RBAC-Rollengruppe "Discovery Management" hinzufügen. Diese Rollengruppe besteht aus zwei Verwaltungsrollen: Die Rolle "Mailbox Search" ermöglicht das Ausführen einer eDiscovery-Suche, die Rolle "Legal Hold" erlaubt es Anwendern, ein Postfach in einem Compliance-Archiv zu platzieren oder das Beweissicherungsverfahren für ein Postfach zu aktivieren.