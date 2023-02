SharePoint 2019 und Exchange 2019 verzahnen (2)

SharePoint 2019, SharePoint Online, Exchange Online und Exchange 2019 arbeiten Hand in Hand. So lassen sich in SharePoint Funktionen nutzen, die Exchange bereitstellt und umgekehrt. Ein Beispiel sind freigegebene oder Websitepostfächer in Exchange. Auch Gruppenkalender lassen sich in SharePoint und Exchange gemeinsam verwenden. Im zweiten Teil der Workshopserie dreht sich alles um Websitepostfächer in der Praxis. Außerdem zeigen wir, wie Sie das Relaying für Applikationsserver erlauben.









Ein Websitepostfach wird als eigene App in SharePoint angezeigt und lässt sich über Outlook on the web

oder Outlook verwalten.

msiexec /i EwsManagedApi.msi addlocal="ExchangeWebServicesApi_Feature,ExchangeWebServicesApi_Gac"

.\Set-SiteMailboxConfig.ps1 -ExchangeSiteMailboxDomain <FQDN der Domäne> -ExchangeAutoDiscoverDomain <URL zu AutoDiscovery> -WebApplicationURL <Webanwendung in SharePoint>

.\Set-SiteMailboxConfig.ps1 -ExchangeSiteMailboxDomain contoso.com -ExchangeAutodiscoverDomain x2k16.contoso.com -WebApplicationUrl https://contoso.com

.\Configure-EnterprisePartnerApplication.ps1 -ApplicationType Sharepoint -AuthMetadataUrl https:// <Ihre HTTPS-SharePoint-Site>/_layouts/15/metadata/json/1

Websitepostfächer in Exchange, Office 365 und SharePoint sind in der Lage, E-Mails zu empfangen sowie zu senden und haben gleichzeitig direkten Zugriff auf Dokumentenbibliotheken in SharePoint. Dadurch können Mitarbeiter in Teams besser zusammenarbeiten. Einfach ausgedrückt ist ein Websitepostfach ein gemeinsames Postfach eines Teams, das E-Mails über Exchange senden und Dokumente in SharePoint speichern kann. Die Nutzung erfolgt entweder in Outlook oder Outlook on the web. Ein Link zum Öffnen befindet sich auf der entsprechenden SharePoint-Website, in der Sie die App hinzugefügt haben.Um Websitepostfächer zu nutzen, benötigen Sie eine funktionsfähige Umgebung mit Exchange Server und SharePoint Server oder Office 365. Speichern Anwender bereits Dokumente in einer SharePoint-Website, übernimmt das Websitepostfach die Rechte dieser Seite. Erstellen Sie ein Websitepostfach, erhalten automatisch alle Anwender das Recht zum Zugriff, die auch auf die SharePoint-Website zugreifen, in der das Websitepostfach zur Verfügung gestellt wird. Haben Sie die Benachrichtigungen konfiguriert, erhalten die Anwender über ihr herkömmliches Postfach auch eine E-Mail und können das Websitepostfach nutzen.Basis eines Websitepostfachs ist der Benutzerprofil-Synchronisierungsdienst. Dieser kann Exchange-relevante Daten aus dem Active Directory, zum Beispiel die E-Mail-Adresse, zwischen Exchange und SharePoint synchronisieren. Der Dienst muss funktionieren und Daten zwischen Exchange und SharePoint austauschen können, unabhängig vom Websitepostfach. Er kommt nicht nur für Websitepostfächer zum Einsatz, sondern auch für andere Bereiche, bei denen Sie in SharePoint Daten aus dem AD nutzen wollen. Beachten Sie dabei, dass die Zertifikate, die Sie in Exchange und SharePoint nutzen, von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt sind, der alle Server vertrauen. Ist das nicht der Fall, installieren Sie das Zertifikat der Stammzertifizierungsstelle auf allen beteiligten Servern.Damit Exchange und SharePoint zusammenarbeiten können, benötigen Sie auf den SharePoint-Servern noch die Erweiterung Microsoft Exchange Web Services Managed API 2.0 [1]. Diese stellt Microsoft kostenlos zur Verfügung und Sie müssen sie auf den SharePoint-Servern installieren, eine Einrichtung ist dabei nicht notwendig. Um die Installation skriptbasiert und ohne Benutzerinteraktion durchzuführen, verwenden Sie den BefehlWurde die Erweiterung bereits auf dem Server installiert, erhalten Sie eine entsprechende Meldung und können diese deinstallieren oder bei Bedarf reparieren.Nachdem Sie die Erweiterung installiert haben, können Sie in der SharePoint-Verwaltungsshell das Skript "Set-SiteMailboxConfig.ps1" [2] ausführen, das Sie bei Microsoft TechNet herunterladen. Kopieren Sie die Skriptbefehle der Webseite in eine Textdatei und geben Sie dieser die Endung "ps1". Danach kopieren Sie das Skript auf den SharePoint-Server. Die Syntax zur Ausführung sieht wie folgt aus:also zum BeispielUm die Einrichtung zu überprüfen, verwenden Sie das Skript "Check-SiteMailboxConfig.ps1" von der zuvor angegebenen Microsoft-Website unter [2]. Auch hier kopieren Sie den Inhalt in eine Textdatei. Speichern Sie beide Skripte im selben Verzeichnis. Danach öffnen Sie die Exchange Management Shell auf dem Exchange-Server und wechseln in das Skriptverzeichnis. Das geht am schnellsten mit. Um Exchange mit SharePoint zu verbinden, starten Sie das folgende Skript:Sind Exchange und SharePoint miteinander verbunden, erstellen Sie auf der von Ihnen gewünschten SharePoint-Website das Websitepostfach. Dieses fügen Sie als App zur SharePoint-Seite hinzu, genau wie Listen, Bibliotheken und andere Apps auch. Danach wechseln Sie auf die SharePoint-Seite und starten die Websitepostfach-App über den Link "Postfach".Über einen Assistenten wird dieses jetzt eingerichtet und steht danach zur Verfügung. Websitepostfächer lassen sich mit Outlook Web App, aber auch mit Outlook anzeigen. Sobald ein Anwender den Link anklickt, öffnet sich automatisch der Inhalt des Websitepostfachs.