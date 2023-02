Wie Low-Code Schatten-IT ans Licht bringt

Low-Code ist der heilige Gral für die Zukunft der Entwicklung – stimmt das? Im Artikel gehen wir der Frage nach, ob die Applikationsentwicklung mit Low-Code in den Fachabteilungen eine gute Idee ist und welchen Einfluss es auf die bestehende Schatten-IT hat. Wir nehmen dazu das Citizen Developer Framework und die relevanten Rollen unter die Lupe. Ganz wichtig ist dabei die Rolle des IT-Administrators. Er stellt den Betrieb aller Anwendungen sicher und ist der Hauptansprechpartner für die Automatisierung der Infrastruktur, Security und API-Standards in Low-Code.

Low-Code-Ansätze sind ein wirksames Mittel bei der Eindämmung von Schatten-IT.

Ist Low-Code nur eine andere Art zu entwickeln? Ja und nein. Low-Code ist ein Ansatz, wie Unternehmen modellbasiert entwickeln und dabei von bereits bestehenden Anwendungen profitieren können. Durch Drag-and-Drop-and-Configure entstehen ganze Applikationen inklusive Frontend, Backend, Schnittstellen und Logiken. Ein Entwickler kann immer zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Mache ich das nach dem Standard und benutze den fertigen Baustein, oder benötige ich etwas Eigenes und baue so einen Baustein mit Code selbst?



Dadurch werden die Standardisierung und die Wiederverwendbarkeit von Anfang an gefördert und gefordert. Durch den Ansatz sind selbst größere Änderungen in allen Teilen der Anwendung wesentlich billiger, als es in der klassischen Entwicklung meistens der Fall ist. Wenn man zum Beispiel an einer Stelle einen Baustein (zum Beispiel eine Datenbanktabelle) durch anderen ersetzen will, zeigt die Low-Code-Development-Plattform (LCDP) alle Stellen, die von der Änderung betroffen sind – Anpassungen sind so deutlich schneller möglich. Solch eine Transparenz auf mehreren Ebenen spielt eine wesentliche Rolle, um das Schatten-IT-Problem im Griff zu kriegen.