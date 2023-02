Im Test: SolarWinds Hybrid Cloud Observability

SolarWinds bietet mit "Hybrid Cloud Observability" ein Monitoringwerkzeug an, das gleichermaßen Komponenten in Netzwerken on-premises und Installationen in der Cloud im Blick behalten kann. Im Einzelnen überwacht das Produkt Datenbanken und andere Anwendungen sowie die Verfügbarkeit und Leistung von Netzwerklösungen aller Art. Darüber hinaus ist Hybrid Cloud Observability auch dazu in der Lage, Zusammenhänge zu visualisieren, Abhängigkeiten hervorzuheben, Vorgänge zu automatisieren, Probleme zu beheben und Untersuchungen wie zum Beispiel Bandbreitenanalysen durchzuführen. Wir haben das Produkt im Testlabor unter die Lupe genommen.



Bild 1: Der Netzwerkscan startet mit einem Assistenten.



Das integrierte Abhängigkeits-Mapping ist dazu in der Lage, Abhängigkeiten zwischen Diensten und Komponenten automatisch zu erfassen, kritische Pfade zu visualisieren und eine logische und physische Netzwerktopologie zu erstellen. Trends und Probleme macht Hybrid Cloud Observability durch Ablaufverfolgungen, Protokollanalysen und die Kreuzkorrelation von Kennzahlen sichtbar. Auf diese Weise wird die Zahl der Warnungen auf intelligente Art und Weise verringert.



Um die Leistung der überwachten Komponenten im Blick zu behalten, steht eine Bandbreitenanalyse zur Verfügung, die Probleme diagnostiziert und erkennt und automatisiert Warnungen ausgibt. Außerdem misst das System mittels Roundtrip-Analysen die Antwortzeiten der vorhandenen Applikationen und kann eine Deep Packet Inspection durchführen. Hybrid Cloud Observability wird über ein zentrales Verwaltungswerkzeug auf Browserbasis administriert. Das gleiche Werkzeug kommt auch zum Monitoring zum Einsatz. Auf diese Weise erscheinen alle relevanten Informationen aus dem lokalen Netz und aus der Cloud in einem einheitlichen Interface. Flexibel anpassbare Dashboards sorgen dafür, dass immer die Informationen im Mittelpunkt stehen, die für die jeweilige Umgebung am relevantesten sind. Die erfassten Daten lassen sich entweder in Echtzeit oder über den Zeitverlauf hinweg darstellen und Widgets und Diagramme heben besonders wichtige Informationen hervor.