Festplatten per PowerShell einrichten

Die grafische Datenträgerverwaltung reicht für einfache Setups aus, stößt jedoch bei Servern, Automatisierung oder wiederkehrenden Aufgaben schnell an Grenzen. Mit der Windows PowerShell lassen sich neue Festplatten dagegen vollständig skriptbasiert einrichten – reproduzierbar, dokumentierbar und remote.

Nach dem physischen Einbau sollte zunächst geprüft werden, ob Windows den Datenträger korrekt erkannt hat. Das Cmdlet Get-Disk listet alle vorhandenen Laufwerke inklusive Status, Größe und Partitionsstil auf. Neue Festplatten erscheinen typischerweise als offline und mit dem Partitionsstatus RAW. Vor der Initialisierung empfiehlt es sich, sicherzustellen, dass der Datenträger nicht versehentlich schreibgeschützt ist – dies lässt sich bei Bedarf korrigieren mit

Set-Disk 2 -IsReadOnly $false

Datenträger online bringen

Im nächsten Schritt wird der Datenträger online geschaltet und initialisiert. Für moderne Server- und Storage-Szenarien ist in der Regel GPT (GUID Partition Table) dem veralteten MBR vorzuziehen, insbesondere bei Laufwerken über 2 TByte oder bei UEFI-Systemen:

Set-Disk 2 -IsOffline $false Initialize-Disk 2 -PartitionStyle GPT

Partition anlegen

Anschließend wird eine Partition angelegt, meist mit vollständiger Nutzung des verfügbaren Speicherplatzes und direkter Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens:

New-Partition -DiskNumber 2 -UseMaximumSize -DriveLetter G

Die korrekte Sektorausrichtung übernimmt Windows automatisch, was insbesondere bei SSDs und modernen RAID-Systemen wichtig ist.

Volume formatieren

Zum Abschluss folgt die Formatierung des Volumes. Neben NTFS kann – abhängig vom Einsatzzweck – auch ReFS in Betracht gezogen werden, etwa für Datenvolumes in Virtualisierungs- oder Backup-Umgebungen:

Format-Volume -DriveLetter G -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel Workspace

Abschließend empfiehlt sich eine kurze Kontrolle mit Get-Volume, um Dateisystem, Größe und Bezeichnung zu prüfen. Alle Schritte lassen sich in Skripte integrieren und beispielsweise bei der Serverbereitstellung oder beim Austausch defekter Laufwerke automatisiert ausführen. Cmdlets wie Clear-Disk sollten nur mit größter Vorsicht eingesetzt werden, da sie vorhandene Daten unwiderruflich löschen.

In der Pipeline: Ein Befehl für alles

Anstatt jeden Schritt einzeln einzugeben und das Ergebnis manuell zu prüfen, nutzt die Pipeline das Prinzip "Übergabe von Objekten". Das bedeutet, dass das Objekt der Festplatte (Disk) direkt an den Befehl zur Partitionierung und dieser wiederum an den Formatierungsbefehl weitergereicht wird. Ein fertiger Einzeiler für eine neue Festplatte (hier beispielhaft Disk 2) sieht so aus:

Get-Disk -Number 2 | Initialize-Disk -PartitionStyle GPT -PassThru | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "BackupData" -Confirm:$false

Da dieser Einzeiler keine Zwischenstopps macht, solltest du dir bei der Disknummer zu 100 Prozent sicher sein. Einmal abgeschickt, wird die Platte ohne weitere Rückfrage (dank "-Confirm:$false") komplett neu strukturiert.