Flexible Aufgabenverwaltung

Wenn Sie Ideen, Kontaktdaten, Kommandozeilen-Snippets oder To-dos in einer einzigen, unabhängigen Anwendung ablegen möchten, unterstützt Sie das schlanke Tool "Notetask". Die Aufgabenverwaltung kommt ohne Cloudanbindung oder Office-Integration aus und bietet dennoch viel Flexibilität.

Aufgaben lassen sich in gruppenbasierten Registern organisieren, mit Datum, Notizen oder Finanzwerten versehen und nach Abschluss per Checkbox als erledigt markieren. Anwender können beliebig viele Aufgabensammlungen anlegen und speichern. Eine Suche, eine Druckfunktion sowie Personalisierungsoptionen für die Oberfläche runden das Feature-Set ab.

Technisch bietet Notetask ein breites Funktionsspektrum für Power-User. Dazu zählen automatische Nummerierung, Markdown-basierte Speicherung, Multiline-Aufgaben, Tagging mit Bulk-Editor, flexible Filterausdrücke sowie Find-&-Replace-Dialoge mit Bereichs- und Case-Sensitivitätsoptionen. Aufgaben lassen sich zudem frei verschieben, zu Gruppen zusammenführen, aufsplitten oder hierarchisch einrücken. Für komplexere Listen bietet das Tool Highlighting für überfällige Tasks und farbliche Hervorhebung von Zukunftsterminen.

Praktisch ist auch die optionale Dateiverschlüsselung. Notetask speichert Inhalte im eigenen TSK-Format und kann sie per AES-256-CBC schützen. Die Schlüsselableitung erfolgt über PBKDF2-HMAC-SHA256, ergänzt durch HMAC-Integritätsprüfung und vorherige zlib-Kompression. Dadurch eignet sich die Anwendung auch für sensible Informationen wie Passwortlisten, persönliche Daten oder vertrauliche Projektunterlagen – ohne dass Dateien den lokalen Rechner verlassen.