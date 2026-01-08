Neue Foxit-Version: Fokus auf sichere Dokumentenprozesse

Mit der Version 2025.3 erweitert Foxit seinen PDF Editor um neue Funktionen für Compliance, Sicherheit und KI-gestützte Workflows. Der Fokus liegt dabei auf kontrollierter Zusammenarbeit, besserer Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen und effizienteren Dokumentenprozessen – vor allem in regulierten Unternehmensumgebungen.

Foxit hat die Version 2025.3 seines PDF Editors veröffentlicht und richtet sich damit insbesondere an Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Governance und sichere Zusammenarbeit. Die neue Version kombiniert technische Anpassungen an Compliance-Vorgaben mit Verbesserungen bei Authentifizierung, Metadatenschutz und Automatisierung von Dokumentenaufgaben. Ziel ist es, PDF-basierte Workflows stärker in bestehende Sicherheits- und Richtlinienstrukturen einzubetten.

Sichere Kollaboration

Ein Schwerpunkt des Updates liegt auf der Zusammenarbeit in geteilten Dokumenten. Nutzer müssen vor dem Zugriff auf freigegebene Inhalte explizit zustimmen, wobei die Einwilligung regionsspezifisch ausgestaltet ist. Technisch werden diese Zustimmungen revisionssicher protokolliert, inklusive Identität, Zeitstempel, IP-Adresse und Einwilligungstext. Wird eine Zustimmung verweigert, anonymisiert das System die betroffene Person automatisch innerhalb der Kollaborationsumgebung. Ergänzend weisen Einladungen zur Zusammenarbeit nun transparent darauf hin, welche personenbezogenen Daten für andere Beteiligte sichtbar sind.

Auf Windows-Systemen adressiert Foxit v2025.3 insbesondere den Einsatz von Sensitivity Labels. Geschützte PDF-Dokumente lassen sich nun automatisch über bestehende Single-Sign-On-Sitzungen authentifizieren, ohne erneute Anmeldeaufforderungen. Möglich wird dies durch eine verbesserte Anbindung an das AIP-Plug-in von Microsoft. Unternehmen können dieses Verhalten zentral steuern, etwa über Registry-Einstellungen oder den Customization Wizard, was den Administrationsaufwand reduziert und typische Zugriffsprobleme in sensiblen Umgebungen vermeiden soll. Zusätzlich entfernt eine neue Option beim Speichern oder Schließen automatisch versteckte Informationen wie Metadaten.

Erweiterte KI-Funktionen

Darüber hinaus baut Foxit die KI-Funktionen des PDF Editors weiter aus. Neu sind unter anderem eine KI-gestützte Bildgenerierung, erweiterte Dokumentenzusammenfassungen sowie Übersetzungen in neun zusätzliche Sprachen. Der sogenannte Modus "Intelligente Befehle" erlaubt es, PDF-Aktionen per natürlicher Sprache auszuführen. Ergänzt werden diese Funktionen durch Produktivitäts-Updates wie verbesserte Kommentar-Workflows, CSV-Export von Anmerkungen und eine erweiterte Kompatibilität mit extern erstellten Markups, etwa aus Bluebeam.

Foxit PDF Editor v2025.3 ist für Windows und macOS verfügbar. Die Neuerungen zielen darauf ab, Dokumentenprozesse nicht nur komfortabler, sondern vor allem auditierbarer und sicherer zu gestalten – ein Aspekt, der insbesondere für Unternehmen und den öffentlichen Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnt.