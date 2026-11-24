Schnellere SSDs bringen wenig, wenn das Dateisystem nicht mithält. Forscher des südkoreanischen KAIST haben einen solchen Engpass bei zonierten Flash-Laufwerken identifiziert und mit GAZE ein Verfahren entwickelt, das die Speicherbereinigung deutlich beschleunigt. In Benchmarks erreichten sie damit einen bis zu dreimal höheren Datendurchsatz – ohne zusätzliche Hardware.

Bei schnellen SSDs entscheidet nicht allein die Hardware über die Leistung. Auch die Verwaltung der gespeicherten Daten kann zum Flaschenhals werden. Ein Forschungsteam des Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) um Professor Youjip Won hat deshalb untersucht, wie sich die Speicherbereinigung bei sogenannten Zoned-Namespace-SSDs (ZNS) effizienter gestalten lässt. Das Ergebnis ist GAZE, eine Weiterentwicklung des Linux-Dateisystems F2FS, die den Verwaltungsaufwand reduziert und Schreibzugriffe während der Speicherbereinigung weniger stark ausbremst.

Speicherverwaltung als Flaschenhals

ZNS-Laufwerke teilen den Speicher in größere Zonen auf, die sich nur sequenziell beschreiben lassen. Einzelne Datenblöcke können zwar beliebig gelesen, aber nicht einfach überschrieben werden. Das vereinfacht die interne Verwaltung der SSD, verlagert jedoch einen Teil der Arbeit auf das Betriebssystem und das Dateisystem. Um bereits belegte Bereiche erneut zu nutzen, muss das System zunächst gültige Daten umkopieren und anschließend die betreffenden Zonen vollständig zurücksetzen. Diese sogenannte Garbage Collection kann erhebliche Ressourcen beanspruchen, zumal dabei Datenmengen von mehreren GByte anfallen können.

Bei den Untersuchungen dauerte die Bereinigung einer 1 GByte großen Zone mit dem bisherigen Verfahren rund 1,7 Sekunden. Zum Vergleich: Für einen 2 MByte großen Bereich benötigte das System lediglich sechs Millisekunden. Ein wesentlicher Teil des Aufwands entstand dabei nicht auf dem Laufwerk selbst, sondern durch die Daten- und Speicherverwaltung der CPU. Während der Lesephase entfielen rund 73 Prozent des Zeitaufwands auf die Prozessorverarbeitung, beim Zurückschreiben waren es sogar 84 Prozent. Schnellere Flash-Hardware allein kann diesen Engpass daher nicht beseitigen.

Speicherbereinigung in mehreren Stufen

GAZE setzt an drei Stellen an. Zunächst teilen die Forscher die Bereinigung in vier Verarbeitungsschritte auf, die sich zeitlich überlappen. Während das System bereits gelesene Daten verarbeitet und zurückschreibt, kann es weitere Daten einlesen. Außerdem reserviert das Dateisystem den benötigten Arbeitsspeicher im Voraus, statt ihn für einzelne Vorgänge immer wieder neu anzufordern. Schließlich lässt GAZE bestimmte gepufferte Schreibzugriffe auch während der Garbage Collection zu, sofern dafür nicht unmittelbar zusätzlicher Speicherplatz auf dem Laufwerk erforderlich ist.

Die Forscher integrierten ihre Änderungen in F2FS unter Linux 6.1.0 und verglichen das Ergebnis mit der bisherigen ZNS-Unterstützung sowie anderen Forschungsansätzen. Je nach Arbeitslast erreichte GAZE einen bis zu dreimal höheren Datendurchsatz. Die Zeit für die Speicherbereinigung sank auf etwa ein Drittel des bisherigen Werts. Zusätzliche Spezialhardware oder Änderungen am Speicherformat sind dafür nicht erforderlich.

Die Ergebnisse wurden Ende September auf der Betriebssystemkonferenz ACM SOSP 2026 vorgestellt und im wissenschaftlichen Paper zu GAZE veröffentlicht. Potenzielle Einsatzgebiete sehen die Forscher vor allem in Rechenzentren und bei datenintensiven Anwendungen wie der KI-Inferenz. Ob sich die gemessenen Verbesserungen dort in vergleichbarer Größenordnung erzielen lassen, müssen allerdings weitere Untersuchungen zeigen.