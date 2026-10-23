Versionsverwaltung aus einem Guss

Git, Ticketsystem, Wiki und Forum auf einem eigenen Server, aber ohne Container-Zoo und Datenbankdienst? Fossil SCM packt all das in eine einzige Programmdatei und legt jedes Projekt in nur einer SQLite-Datei ab.

Fossil ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem wie Git oder Mercurial, denkt aber weiter. Neben dem Quellcode verwaltet es Bug-Tracking mit Tickets, ein Wiki, ein Diskussionsforum, technische Notizen, E-Mail-Benachrichtigungen und sogar einen Chat. Den gesamten Projektinhalt speichert Fossil in einer einzigen SQLite-Datenbankdatei. Für Admins hat das einen handfesten Vorteil: Wer diese eine Datei sichert, hat das komplette Projekt samt Historie, Dokumentation und Tickets im Kasten. Wer ein Repository klont, erhält gleich die ganze Projektwebsite mit.

Auch die Installation bleibt erfreulich schlank. Sie laden die vorkompilierte Binärdatei für Windows, Linux oder macOS herunter, legen sie in einen Ordner im Suchpfad und sind fertig. Externe Abhängigkeiten, Plug-ins oder ein separater Webserver entfallen. Der Befehl fossil ui öffnet die eingebaute Weboberfläche lokal im Browser, fossil server stellt sie dem ganzen Team im Netzwerk bereit. Dort finden Sie Zeitleisten, Verzweigungsgraphen, Statistiken, Wiki-Seiten und Tickets übersichtlich aufbereitet. Fossil arbeitet so sparsam mit CPU und Arbeitsspeicher, dass laut Entwicklern ein Raspberry Pi oder ein kleiner VPS für die meisten Projekte genügt.

Im Betrieb punktet Fossil mit Robustheit. Weil alle Daten in SQLite liegen, laufen Transaktionen atomar ab, ein Stromausfall oder Absturz hinterlässt also kein halb geschriebenes Repository. Vor jedem Commit prüft Fossil zudem automatisch die Konsistenz. Die Synchronisation läuft über gewöhnliches HTTPS oder SSH und schlüpft damit problemlos durch Firewalls und Proxys. Das Protokoll geht so sparsam mit Bandbreite um, dass es selbst über wacklige Mobilfunk- oder Flugzeugverbindungen funktioniert. Der Autosync-Modus gleicht Änderungen sofort mit dem Server ab und verhindert so unnötige Verzweigungen. Wer tiefer graben will, fragt die Projekthistorie mit fossil sql direkt per SQL ab.

Die aktuelle Version 2.28 vom März 2026 stärkt vor allem die Abwehr gegen KI-Crawler, die öffentliche Server mit Anfragen überfluten, und vereinfacht den Download von Tarballs und ZIP-Archiven. Der neue Befehl fossil get holt einen bestimmten Stand, ohne das gesamte Repository zu klonen. Wer auf GitHub nicht verzichten will, richtet einen automatischen Spiegel ein. Fossil steht unter der BSD-Lizenz mit zwei Klauseln und eignet sich nicht nur für Entwickler, sondern auch für Admins, die Skripte, Konfigurationsdateien und Betriebsdokumentation an einem Ort versionieren möchten.