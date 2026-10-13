Über 17.600 GitHub-Repositories verbreiten Malware

Eine groß angelegte Malware-Kampagne missbraucht Tausende GitHub-Repositories zur Verbreitung des Schadprogramms SmartLoader. Sicherheitsforscher haben mehr als 17.600 betroffene Projekte identifiziert, darunter auch kompromittierte Entwicklerkonten und Repositories für KI-Werkzeuge. Die Angreifer nutzen eine Methode namens „RePointing“, um bestehende Downloadlinks automatisiert auf Schadsoftware umzuleiten.

Die Sicherheitsforscher von Apiiro haben ein weitreichendes Netzwerk manipulierter GitHub-Repositories aufgedeckt. Die als „FakeGit“ bezeichnete Infrastruktur umfasst nach Angaben der Forscher mindestens 17.610 Repositories, über die sich der Malware-Loader SmartLoader herunterladen lässt. Hinter der Kampagne stehen mehr als 15.000 GitHub-Konten, darunter zahlreiche eigens angelegte Profile, aber auch offenbar übernommene Entwicklerkonten.

Besonders auffällig ist die Geschwindigkeit, mit der die Angreifer ihre Infrastruktur aktualisieren. Zwischen dem 4. und 5. Oktober 2026 wurden innerhalb von nur 34 Stunden fast 14.000 Repositories automatisiert verändert. Zeitweise registrierten die Forscher bis zu 2.999 Aktualisierungen pro Stunde. Dabei mussten die Angreifer keine neuen Projekte erstellen, sondern lediglich vorhandene Downloadlinks austauschen.

RePointing hält Schadsoftware dauerhaft verfügbar

Die Angreifer setzen auf eine Technik, die Apiiro als „RePointing“ bezeichnet. Dabei bleiben die bestehenden GitHub-Repositories erhalten, während die Downloadlinks in den README-Dateien auf andere ZIP-Archive mit Schadsoftware umgestellt werden.

In einer Stichprobe von 441 aktualisierten Repositories betrafen 97 Prozent der Änderungen ausschließlich die README-Datei. Bei 88 Prozent verwies der veränderte Downloadlink anschließend auf ein zuvor verifiziertes SmartLoader-Archiv.

Die manipulierten Projekte imitieren häufig bekannte Open-Source-Anwendungen. Ihre README-Dateien enthalten scheinbar hilfreiche Installationsanleitungen und Downloadschaltflächen. Teilweise werden Anwender sogar ausdrücklich aufgefordert, Warnungen von Windows SmartScreen zu umgehen.

Das Vorgehen erschwert die Erkennung und Bereinigung. Selbst wenn einzelne Schadsoftwaredateien gelöscht oder blockiert werden, können die Angreifer ihre Downloadlinks auf bereits vorhandene Kopien, ältere Archive oder andere Repositories umstellen.

SmartLoader installiert Infostealer StealC

Die angebotenen ZIP-Archive enthalten keine regulären Installationspakete, sondern einen mehrstufigen Schadsoftwaremechanismus. Typischerweise finden sich darin ein Batch-Skript, ein umbenannter LuaJIT-Interpreter und ein verschleiertes Lua-Programm.

Nach dem Start ermittelt SmartLoader zunächst Informationen über das betroffene System und lädt weitere Schadsoftwarekomponenten nach. Die Adresse des Command-and-Control-Servers (C2) bezieht der Loader aus einem Smart Contract auf der Polygon-Blockchain. Dadurch können die Angreifer ihre Steuerungsinfrastruktur verändern, ohne sämtliche manipulierten GitHub-Repositories erneut aktualisieren zu müssen.

Am Ende der Infektionskette steht nach bisherigen Analysen der Infostealer StealC. Dieser kann unter anderem gespeicherte Zugangsdaten und Browser-Sitzungscookies entwenden. Besonders kritisch ist der Diebstahl aktiver Sitzungen: Über gültige Session-Cookies können Angreifer unter Umständen auf GitHub-Konten, Cloud-Konsolen oder Unternehmensanwendungen zugreifen, ohne eine erneute Multifaktor-Authentifizierung durchlaufen zu müssen.

Auch echte Entwicklerkonten kompromittiert

Neben Tausenden mutmaßlich eigens für die Kampagne angelegten Konten fanden die Forscher Hinweise auf rund 700 übernommene Entwicklerprofile. Bei 219 Konten ließ sich anhand früherer, unabhängig bestätigter Aktivitäten nachweisen, dass es sich um etablierte GitHub-Accounts handelt.

Über kompromittierte Konten gelangten die manipulierten Dateien auch in fremde Repositories. Die Forscher identifizierten rund 270 betroffene Projekte, darunter gemeinsame Entwicklungsarbeiten und Ausbildungsprojekte. Teilweise wurden die Schadsoftwarearchive in Verzeichnissen wie node_modules, .github oder anderen Ordnern abgelegt, die bei oberflächlichen Codeprüfungen leicht übersehen werden.

Besonders problematisch ist, dass einige der übernommenen Konten auch Monate nach der mutmaßlichen Kompromittierung weiterhin für die Verteilung der Schadsoftware verwendet wurden.

KI-Werkzeuge und MCP-Projekte im Visier

Die Kampagne richtet sich zunehmend auch gegen Entwickler, die KI-gestützte Programmierwerkzeuge einsetzen. Laut Apiiro verwenden 4.551 der manipulierten Repositories Namen bekannter GitHub-Projekte mit mindestens 50 Sternen. Knapp die Hälfte davon imitiert Werkzeuge aus dem Umfeld von KI, Model Context Protocol (MCP), Claude oder Coding-Agenten.

In 167 Fällen fanden die Forscher Schadsoftwarearchive innerhalb von Verzeichnissen, die zugleich eine SKILL.md-Datei enthielten. Solche Ordner können bei der Installation von Agent-Skills vollständig auf den Rechner übernommen werden. Eine automatische Ausführung der Malware ist damit allerdings nicht verbunden. Erst das Öffnen des Archivs und der Start des enthaltenen Schadprogramms führen zur eigentlichen Infektion.

Zusätzliche Risiken entstehen durch die teilweise automatisierte Übernahme fremder Repositories und Installationsanleitungen. Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass die Angreifer generative KI zur Erstellung der README-Dateien einsetzen und die Ergebnisse anschließend automatisiert veröffentlichen.

Blocklisten erfassen nur einen Teil der Kampagne

Die Untersuchung zeigt außerdem erhebliche Lücken bei der Erkennung und Entfernung der manipulierten Inhalte. Vor der Meldung durch Apiiro waren rund 71 Prozent der betroffenen Repositories nicht in der untersuchten URLhaus-Datenbasis erfasst.

Ein Problem sind unterschiedliche GitHub-URL-Formate. Während Links über raw.githubusercontent.com vergleichsweise häufig erkannt werden, bleiben Downloads über alternative GitHub-Pfade deutlich öfter unentdeckt. Zudem waren laut den Forschern 99,96 Prozent der bereits bei URLhaus gelisteten ZIP-Dateien zum Untersuchungszeitpunkt weiterhin abrufbar.

Auch die Malware selbst wird nicht zuverlässig erkannt. Neuere SmartLoader-Varianten wurden bei VirusTotal teilweise nur von zwei bis neun der rund 75 eingesetzten Sicherheits-Engines identifiziert.

Administratoren sollten GitHub-Downloads prüfen

Für Unternehmen empfiehlt sich insbesondere eine Überprüfung der Installationsprozesse für Open-Source-Software, Entwicklerwerkzeuge und KI-Erweiterungen. Ausführbare Dateien aus ZIP-Archiven, die lediglich über README-Downloadlinks bereitgestellt werden, sollten nicht ungeprüft gestartet werden.

Sicherheitsteams können nach verdächtigen Archiven suchen, die Batch-Dateien, LuaJIT-Komponenten und stark verschleierte Lua-Skripte enthalten. Darüber hinaus sollten Web-Proxys beide von den Angreifern verwendeten GitHub-Downloadformate berücksichtigen.

Besteht der Verdacht einer Infektion, sollten Administratoren neben einer Untersuchung des betroffenen Systems auch GitHub-Sitzungen und Zugriffstoken widerrufen sowie weitere möglicherweise kompromittierte Zugangsdaten überprüfen.

Die Untersuchung macht deutlich, dass selbst etablierte GitHub-Repositories und scheinbar vertrauenswürdige Entwicklerkonten keine Garantie für sichere Downloads bieten. Gerade in automatisierten Entwicklungsumgebungen können manipulierte Installationsanleitungen und fremde Abhängigkeiten zum Einfallstor für Schadsoftware werden.