E-Mail-Adresse eingetippt, und schon ist Schluss: Bei GMX scheitert der Login derzeit oft, bevor überhaupt das Passwort abgefragt wird. Auch über die Browser-Erweiterung kommen viele Nutzer nicht weiter.

Wer sich am Dienstagmorgen bei GMX einloggen wollte, kam oft nicht weit. Über die normale Weboberfläche brach die Anmeldung mit dem Hinweis “Login fehlgeschlagen” ab, und zwar direkt nach Eingabe der E-Mail-Adresse. Das Passwort fragte GMX gar nicht erst ab.

Auch auf dem Portal Allestörungen.de häufen sich die Meldungen. Laut der Seite deuten die Nutzerberichte auf eine Störung bei GMX hin. Mit 95 Prozent betrifft der Großteil der gemeldeten Probleme die Anmeldung.

Zwei Wege, zwei Fehlermeldungen

Ein anderer Weg ins Postfach führt über die Browser-Erweiterung von GMX, mit der man sich direkt im Browser anmelden kann. Doch auch dort kam man nicht weiter. Statt des Postfachs erschien eine technische Fehlermeldung mit dem Statuscode 403 und dem Hinweis “Bot detected”.

Der HTTP-Statuscode 403 steht für “Forbidden”. Die Anfrage erreicht den Server also, er verweigert aber den Zugriff. Der Zusatz “Bot detected” deutet darauf hin, dass ein Schutzsystem gegen automatisierte Zugriffe die Anmeldung blockiert.

Dass beide Anmeldewege an einem frühen Punkt scheitern, spricht eher für ein Problem auf Seiten von GMX als für falsche Zugangsdaten. Schließlich wurde das Passwort im Webinterface in unserem Versuch gar nicht erst geprüft. Möglich ist, dass Sicherheitsmechanismen zu empfindlich reagieren oder ein zentraler Anmeldedienst gestört ist. Eine offizielle Erklärung von GMX zur Ursache ist bislang nicht bekannt.

Was Betroffene jetzt tun können

Wer dringend an seine E-Mails muss, kann es mit der GMX-App oder einem E-Mail-Programm per IMAP versuchen. Bei einer früheren Störung funktionierte der eigentliche Maildienst weiter, nur der Zugang über den Webbrowser war unterbrochen. Ob das diesmal auch so ist, lässt sich noch nicht sagen.

Ständige neue Login-Versuche sind dagegen keine gute Idee, denn sie könnten den Bot-Schutz zusätzlich auslösen. Wer es trotzdem probieren will, kann zuvor VPN oder Werbeblocker abschalten. Liegt die Ursache aber bei GMX selbst, hilft am Ende nur Geduld.

Update 17.11.2026, 09:00 Uhr

Nach eigenen erfolgreichen Login-Versuchen sowie den Angaben auf allestörungen.de scheint das Problem inzwischen behoben zu sein.