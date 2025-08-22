Golem setzt mit Relaunch auf neues Design und bessere Usability

Die IT-Wissensplattform Golem präsentiert sich nach 14 Jahren mit einem umfassenden Relaunch. Neben einem neuen Design hat die Plattform ihre Kerngeschäftsbereiche Nachrichten, Wissensvermittlung, IT-Jobs und Weiterbildung enger miteinander verzahnt. Ziel ist eine bessere Nutzererfahrung, eine optimierte Performance und die leichtere Integration von Partnerangeboten.

Das auffälligste sichtbare Update bei golem.de: Das ikonische Auge und die bisherige Domain-Endung ".de" weichen einem modernen Schriftzug und einem reduzierten G-Symbol. Eine neue Farbpalette aus Blau- und Grüntönen und die Schriftart "Space Grotesk" sollen für ein klareres, zeitgemäßes Erscheinungsbild sorgen. Unter der Haube setzt Golem auf eine vollständig modernisierte technische Architektur. Das responsive und modulare System soll für ein konsistentes Nutzererlebnis auf allen Endgeräten sorgen und ist flexibel für zukünftige Erweiterungen ausgelegt.

Mit dem Relaunch sind die unterschiedlichen Golem-Bereiche stärker inhaltlich und technisch miteinander verbunden. Artikel, E-Learnings, Workshops, Seminare und der IT-Jobmarkt lassen sich einfacher kombinieren und gezielt durchsuchen. Zudem sollen neue Angebote wie Golem Expert und die Golem Lernkits Anwendern den Kompetenzausbau erleichtern. Besonders im Umfeld von Künstlicher Intelligenz will das Portal fundierte Einordnungen liefern und praktische Kompetenzen vermitteln – über klassische Artikel hinaus bis hin zu E-Learnings, Workshops und Coaching-Angeboten.

Ein ausführlicher Artikel auf bei Golem erklärt die Design- und Strukturänderungen im Detail und zeigt, wie die Seite im Jahr 2006 aussah.