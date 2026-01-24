Wenn Tropfen nach oben fallen

Gerade in der Heizperiode ist die Luft in Büros und Home-Offices oft unangenehm trocken. Für etwas mehr Luftfeuchtigkeit – und einen ungewöhnlichen Hingucker auf dem Schreibtisch – sorgt der sogenannte Anti-Schwerkraft-Luftbefeuchter. Neben einem feinen Wassernebel erzeugt das Gerät eine scheinbar nach oben fließende Tropfenkette, die auf den ersten Blick die Schwerkraft außer Kraft zu setzen scheint.

Der Effekt des "Anti-Schwerkraft Luftbefeuchters" ist allerdings kein physikalisches Wunder, sondern eine optische Illusion: Eine schnell getaktete LED-Beleuchtung wird mit der Bewegung der fallenden Wassertropfen synchronisiert. Ähnlich wie bei einem Stroboskop wirkt es dadurch, als würden die Tropfen stillstehen oder sich entgegen der Schwerkraft nach oben bewegen. Tatsächlich fließt das Wasser ganz normal nach unten – das Auge wird lediglich geschickt getäuscht.

Die Befeuchtung selbst erfolgt per Ultraschall und arbeitet angenehm leise, sodass der Betrieb weder im Büro noch im Home-Office stört. Ein integrierter Wassertank sorgt für längere Laufzeiten Der per USB betriebene Akku ermöglicht einen flexiblen Einsatz, eine automatische Abschaltfunktion schützt vor dem Trockenlaufen. Als Zusatzfunktion zeigt ein integriertes LED-Display die Uhrzeit an. Damit ist der bei radbag.de für rund 20 Euro erhältliche Luftbefeuchter weniger ein ernsthaftes Klimagerät als vielmehr ein dekoratives Gadget mit praktischem Nebeneffekt.