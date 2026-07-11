Batterie-Recycling im Bierkasten

Wer kabellose Peripherie im Büro verwaltet, kennt das Chaos: leere AA und AAA-Zellen sammeln sich in Schubladen und Meeting-Räumen, bis niemand mehr weiß, welche noch Saft haben. Ein Mini-Bierkasten im 3D-Druck-Design bringt jetzt Ordnung ins Batterie-Wirrwarr.

Die kleinen roten Boxen im Bierkasten-Look wurden gezielt für das im IT-Alltag gängige AA- sowie das AAA-Format entwickelt und bestehen aus robustem, 3D-gedrucktem Kunststoff. Ihr Clou liegt im Detail: Die Boxen stapeln sich platzsparend übereinander, ganz wie echte Getränkekisten im Lager. Damit trennen Admins volle und leere Zellen endlich zuverlässig voneinander und die leidige Frage "neu oder schon leer?" stellt sich nicht mehr.

Das Starter-Set liefert gleich zwei Kästen mit, sodass sich eine Box für frische und eine für verbrauchte Batterien einrichten lässt. Wächst der Bedarf mit der Bürogröße, lässt sich die Sammlung paarweise beliebig erweitern. Auf 6,35 x 9,46 x 5,34 Zentimetern und 0,54 Kilogramm Gewicht bringt jede Box genug Fassungsvermögen für den Batterie-Vorrat einer Abteilung mit.

Batterien selbst gehören nicht zum Lieferumfang, dafür aber ein ordentliches Quäntchen Humor: Als Deko-Objekt auf dem Schreibtisch oder als originelles Mitbringsel für batterieverliebte Kollegen macht der Mini-Bierkasten ebenfalls eine gute Figur.