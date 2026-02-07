Mini-Scooter für saubere Screens

Ein kleines Desktop-Gadget aus Holz bringt alten Jahrmarkt-Charme auf den Schreibtisch: Der Mini-Scooter mit befilzter Unterseite lässt sich über PC- oder Fernsehbildschirme ziehen, um Staub und leichte Verunreinigungen zu entfernen. Die flauschige Filzfläche nimmt Schmutzpartikel auf, während Sie den Scooter manuell über das Display führen – ganz ohne Sprays oder Tücher.

Das puristische Modell des Putz-Scooters ist etwa 7,5 Zentimeter lang und in mehreren Holzvarianten erhältlich, darunter Nussbaum, Buche, Eiche oder Kirschbaum. Durch seine handliche Größe und robuste Ausführung lässt sich der Bildschirmreiniger sicher mit einer Hand bewegen und eignet sich gleichermaßen als kleine Geschenkidee oder witziges Goodie fürs Büro. Das Design-Stück hat allerdings auch seinen Preis: Bei spuersinn24.de etwa kostet der kleine Kirmesflitzer rund 23 Euro plus Versand.