Maus für Sushi-Fans

Die Geschenkesaison naht – und damit die alljährliche Frage, womit man den Kolleginnen und Kollegen diesmal ein Schmunzeln entlocken kann. Für alle, die im Büro einen ausgeprägten Hang zu Lachs, Makis & Co. haben, bietet sich ein besonders kurioses Gadget an: eine kabellose Maus im Sushi-Design, die garantiert für Gesprächsstoff auf der Weihnachtsfeier sorgt.

Die Food-Optik der Sushi-Maus ist täuschend echt, das Innenleben hingegen solide Standardtechnik. Wie bei anderen Wireless-Mäusen genügt es, den USB-Empfänger einzustecken – und schon rollt die Sushi-Maus wie von selbst über den Schreibtisch. Die benötigten AAA-Batterien müssen zwar separat besorgt werden, dafür punktet das Gadget mit einer Verpackung, die fast schon als Bento-Box durchgehen könnte. Egal ob Büro, Home Office oder Gaming-Setup: Dieses Stück "Tech-Sushi" passt auf jeden Schreibtisch, zumindest solange der Nutzer Sushi mag, und ist für 21,90 Euro zu haben.