Murmelbahn meets Cyberpunk

Wer beruflich mit Servern, Netzwerken und IT-Security zu tun hat, findet im Cyberpunk-Genre oft eine faszinierende Parallele: Hightech trifft Retro-Ästhetik. Mit dem Bausatz "The Future City" können Admins ihr Faible fürs Tüfteln abseits von PC-Hardware ausleben. Die Neon-Murmelbahn besteht aus über 130 Teilen und verwandelt den Schreibtisch in eine futuristische Mini-Metropole.

Wenn Wasserkühlung, RGB-Lüfter und Kabelmodding keine Herausforderung mehr sind, bietet der Cyberpunk-Murmelbahn-Bausatz "The Future City" eine kreative Alternative für IT-Nerds. Statt Frames zu optimieren, bauen Bastler hier aus 130 Bauteilen eine spektakuläre Neonstadt, in der Stahlkugeln über Hochstraßen rollen und durch Umladestationen und Energiezentren transportiert werden.

Das Set ist modular aufgebaut und kann beliebig erweitert werden – von kleinen Türmen bis zu einer ganzen Cybermetropole. Licht- und Bewegungseffekte sorgen für die passende futuristische Stimmung, während die stetig kreisenden Kugeln ein beruhigendes Gegengewicht zum stressigen Admin-Alltag bilden.

Wichtig: Es handelt sich ausdrücklich um einen Bausatz, der erst zusammengebaut werden muss – genau das macht aber den Reiz aus. Wer Freude am Schrauben, Basteln und Cyberpunk-Flair hat, bekommt hier ein ungewöhnliches Goodie für lange IT-Nächte. Die Murmelbahn ist für 64 Euro bei getdigital.de erhältlich.