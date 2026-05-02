Weg mit den Fettfingern

Ob nächtliche Admin-Session oder normaler Bürotag – Snacks am Schreibtisch hinterlassen Spuren, die auf Tastatur, Touchpad und Smartphone nichts zu suchen haben. Die "Finger-Sticks" von Olakin schaffen Abhilfe, ohne den Snack-Genuss zu bremsen.

Das Gadget von Olakin funktioniert wie eine kleine Zange: Sie greifen damit Chips, Nüsse oder Trail-Mix direkt aus der Packung und führen die Happen sauber zum Mund – ganz ohne Fettrückstände an den Fingern. Touchpad, Maus und Tastatur bleiben unbehelligt, und auch ein zwischenzeitlicher Griff ans Smartphone stellt kein Problem mehr dar. Das Zubehör besteht aus lebensmittelsicherem ABS-Kunststoff, der sich leicht reinigen lässt. So sparen Sie sich das lästige Händewaschen zwischendurch und die abendliche Grundreinigung der Eingabegeräte.