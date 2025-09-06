Putzroboter für die Vertikale

Saubere Fenster ohne Mühe: Der Fensterputzroboter von Hobot sorgt für klare Sicht im Büro und zu Hause. Gesteuert per App reinigt das Gerät Glasflächen, Scheiben und sogar Solarzellen nahezu selbstständig. Dank überstehender Mikrofaserpads lassen sich zusätzlich auch die Fensterinnenseiten säubern. Damit eignet sich der Hobot sowohl als praktisches Helferlein im Büroalltag als auch als technisches Gimmick für alle, die gerne komfortabel putzen lassen.

Der Fensterputzroboter von Hobot übernimmt die Arbeit, während der Blick auf den Desktop gerichtet bleiben kann. Nach dem Aufsetzen und Einschalten steuert die App das Gerät präzise über die Glasflächen, während der Roboter selbstständig die Reinigung übernimmt. So lassen sich Fenster, Scheiben und sogar Solarzellen ohne großen Aufwand pflegen. Dank der überstehenden Mikrofaserpads werden zusätzlich auch die Fensterrahmen und Innenseiten effektiv mitgesäubert.

Technisch bietet der Hobot einige durchdachte Details: Ein integrierter Drucksensor reagiert auf Unebenheiten der Oberfläche und passt den Luftdruck automatisch an. Auf diese Weise können auch Glasflächen mit leichten Strukturen oder nicht ganz ebenem Untergrund zuverlässig gereinigt werden, ohne dass das Gerät abrutscht. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine mitgelieferte Sicherheitsleine, die ein Herunterfallen verhindert.

Der integrierte Tank mit Sprühfunktion ist für Flächen bis zu 25 Quadratmetern ausgelegt und verteilt die Reinigungsflüssigkeit gleichmäßig. Gesteuert wird der Hobot bequem per Smartphone oder Tablet, sodass sich die Reinigung auch aus der Ferne überwachen lässt. Ganz billig ist der Spaß für alle, die praktische Gadgets schätzen, allerdings nicht: Bei pearl.de ist das Gerät für rund 230 Euro erhältlich.