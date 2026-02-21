Bubble dir einen – mit 100 Watt

Wenn im grauen IT-Alltag etwas Farbe und Spielwitz fehlen, sorgt das JuicyBoosta-Ladekabel im Bubblegum-Look für einen augenzwinkernden Akzent. In kräftigem Pink erinnert das runde Gehäuse an die Kaugummi-Rollen aus Jugendtagen – auch wenn Sie besser nicht hineinbeißen. Zieht der Nutzer an beiden Enden, fährt das Kabel aus dem Gehäuse heraus.

Ähnlich wie bei einem Jo-Jo lässt sich beim "JuicyBoosta" eine Länge von bis zu 90 Zentimetern nutzen. Nach dem Laden verschwindet das Kabel per Zugmechanismus wieder ordentlich im Gehäuse. Das verhindert Kabelsalat und sorgt für aufgeräumte Taschen. Mit einer Schnellladeleistung von bis zu 100 Watt versorgt die JuicyBoosta-Rolle Smartphone, Tablet oder Laptop zuverlässig mit Energie. Erhältlich ist der pinke Kabelmeister für rund 17 Euro plus Versand bei spuersinn24.de.