Kartenspiel mit Codeblock-Wert

Eine Spielkarte verrät ihren Wert normalerweise erst beim Umdrehen. Die "Pure Data Playing Cards" drehen dieses Prinzip um und tragen ihren Wert offen als JSON-Codeblock auf der Vorderseite. Wer sich schon einmal über einen Null-Pointer-Fehler geärgert hat, findet in diesem Deck garantiert seinen Lieblings-Joker.

Jede der 54 Karten des limitierten Sets zeigt ausschließlich die sie definierenden Daten – Rang, Farbe und Typ – sauber formatiert als reinen JSON-Codeblock, ganz ohne Schnörkel oder Verzierung. Dahinter steckt ein Design-Statement, das jeder Entwickler sofort erkennt: die strikte Trennung von Rohdaten und ihrer visuellen Darstellung, wie sie auch in der Softwarearchitektur gilt, wird hier zum haptischen Objekt. Selbst das Rückseitenmuster greift das Motiv auf und besteht komplett aus JSON-Code.

Wer die klassische Kartenoptik trotzdem sehen möchte, scannt die jeweilige Karte einfach auf der Herstellerseite "danberg.art/puredata": Das System rendert daraus in Echtzeit das gewohnte Vollbild – so, als würde eine Anwendung die Daten live in eine Benutzeroberfläche übersetzen. Einen besonderen Insider-Gag spendieren die Entwickler den beiden Jokern, die als bewusst "beschädigte" JSON-Objekte im Deck stecken – ein Seitenhieb auf jeden, der schon einmal über einen Null-Pointer-Fehler gestolpert ist. Gedruckt sind die Karten mit fluoreszierender Tinte auf 310 g/m² schwerem Schwarzkern-Karton mit Leinenoberfläche und stecken in einer edlen Silberfolie-Tuck-Box.

Ursprünglich startete das Projekt als kleine Kickstarter-Kampagne und wurde prompt um das Siebenfache überzeichnet. Eine weitere Produktionsauflage ist deshalb unwahrscheinlich – wer zugreifen will, sollte nicht allzu lange zögern.