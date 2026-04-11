Rettet die Erde – vor uns selbst

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde – und mit ihr die üblichen Diskussionen über Chancen, Risiken und die Zukunft der Menschheit. Wer dem Thema mit einem Augenzwinkern begegnen möchte, findet im aktuellen Goodie eine passende Antwort. Das T-Shirt greift bekannte Sci-Fi-Klischees auf und kombiniert sie mit einer Portion Nerd-Humor.

Ob Automatisierung, Chatbots oder generative KI: Die Debatte über die Rolle intelligenter Maschinen nimmt zunehmend an Fahrt auf. Das vorgestellte T-Shirt setzt dem Ganzen eine humorvolle Spitze auf und spielt mit bekannten Motiven aus der Popkultur. Im Mittelpunkt steht ein Roboter, der augenzwinkernd die Rettung des Planeten propagiert – mit einer Botschaft, die bewusst überspitzt formuliert ist. Das Motiv richtet sich klar an Technikaffine und Sci-Fi-Fans, die den aktuellen KI-Diskurs nicht allzu bierernst nehmen. Erhältlich ist das T-Shirt bei Qwertee.com für rund 18 Euro.