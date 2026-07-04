Die letzte Generation ohne WLAN

Wer sich noch an Einwahlgeräusche, Disketten und LAN-Partys erinnert, gehört möglicherweise zur "Last Offline Generation". Das gleichnamige T-Shirt nimmt die frühen Computerjahre mit einem Augenzwinkern aufs Korn und richtet sich an alle, die ihre ersten Schritte in der IT noch ohne ständige Internetverbindung gemacht haben.

Das Motiv kombiniert ein stilisiertes WLAN-Symbol mit dem Slogan "Born Before WiFi" und spielt damit auf eine Zeit an, in der Rechner häufig noch als Einzelkämpfer unterwegs waren. Erhältlich ist das Shirt für 18 Euro bei qwertee.com in verschiedenen Größen sowie in einem männlichen und einen weiblichen Schnitt. Für Administratoren, Entwickler und andere IT-Veteranen eignet es sich als humorvolles Statement für den Büroalltag, die nächste Konferenz oder das Treffen mit Gleichgesinnten.