Wecker statt Smartphone

Wer morgens nicht gleich zum Smartphone greifen und das Gerät nachts lieber außerhalb des Schlafzimmers lassen möchte, braucht wieder einen klassischen Wecker. Der Lexon Flip Mini verbindet diese einfache Aufgabe mit einem ungewöhnlichen Bedienkonzept: Zum Ein- und Ausschalten des Alarms genügt es, den kompakten Digitalwecker auf die mit "ON" oder "OFF" beschriftete Seite zu drehen.

Der von Adrian und Jeremy Wright entworfene Flip Mini zeigt Uhr- und Weckzeit auf einem LCD an und lässt sich wahlweise im 12- oder 24-Stunden-Format betreiben. Drei Helligkeitsstufen stehen zur Wahl; Licht und Schlummerfunktion lassen sich per Touch auslösen. Das eigentliche Bedienprinzip ist noch einfacher: Liegt die mit "ON" beschriftete Seite oben, ist der Alarm aktiv. Zum Abschalten drehen Sie den Wecker auf die "OFF"-Seite.

Mit 80 × 49 × 23 Millimetern und 68 Gramm eignet sich der Flip Mini auch als Reisewecker. Der integrierte Akku wird per USB-C geladen und soll laut Hersteller bis zu sechs Monate durchhalten; das passende Kabel liegt bei, ein Netzteil nicht. Lexon bietet den Wecker in verschiedenen Farben an. Zum Beispiel führt uhrcenter den Flip Mini derzeit für 29,90 Euro plus Versand.