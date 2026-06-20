Klick. Klick. Klick. Zufrieden.

Wer viele Stunden am Tag vor der Tastatur verbringt, entwickelt oft eine gewisse Vorliebe für haptisches Feedback. Ein mechanischer Fidget-Klicker bringt echte Tastenschalter in ein handliches Format und bietet eine willkommene Beschäftigung für die Finger – ganz ohne angeschlossenen Rechner.

Der Fidget-Klicker besteht aus einem 3D-gedruckten Gehäuse aus PLA-Biokunststoff und ist mit vier echten mechanischen Tastenschaltern ausgestattet. Je nach Ausführung kommen klickende oder besonders leise Schalter zum Einsatz, sodass sich das Tippgefühl an die persönlichen Vorlieben anpassen lässt. Das Gadget liegt angenehm in der Hand und bietet genau das haptische Feedback, das Fans mechanischer Tastaturen schätzen.

Einen praktischen Nutzen im klassischen Sinn erfüllt der Klicker zwar nicht, dafür eignet er sich als Begleiter für lange Meetings, Telefonkonferenzen oder Denkpausen. Wer sich für mechanische Keyboards begeistert, findet hier zudem eine unkomplizierte Möglichkeit, verschiedene Schaltercharakteristiken kennenzulernen – ganz ohne gleich eine neue Tastatur anschaffen zu müssen. Unser Goodie der Woche ist je nach Ausführung ab rund 15 Euro plus Versand bei etsy.com erhältlich.