Setup.exe mal anders

Diese Setup.exe installiert keine Software, sondern schwere Hardware. Mit dem Montagehelfer von Patchbox wuchten Admins Switches und Router auch ohne zweites Paar Hände sicher ins Rack.

Wer einen schweren Switch ins 19-Zoll-Rack hebt, braucht oft einen Kollegen, der das Gerät hält, während die Schrauben ihren Weg ins Gewinde suchen. Ist gerade niemand zur Hand, wird die Montage schnell zum Balanceakt für Rücken und Finger. Patchbox schafft hier mit Setup.exe Abhilfe: Das Werkzeug dient als dritte Hand und trägt Switches, Patchfelder und Router mit bis zu 50 Kilogramm, während der Admin das Gerät in aller Ruhe ausrichtet und festschraubt.

Setup.exe ist in rund fünf Sekunden einsatzbereit und kommt ohne Werkzeug aus. Dank universeller 19-Zoll-Passform passt es sowohl in Racks mit Gewindelöchern als auch in solche mit Vierkantlöchern für Käfigmuttern. Auf der stabilen Ablagefläche finden Kleinteile oder ein Laptop Platz, sodass Schrauben nicht mehr im Doppelboden verschwinden und die Konsole während der Ersteinrichtung griffbereit bleibt. Nach getaner Arbeit klappt das Tool flach zusammen und wandert dank geringem Gewicht problemlos in die Werkzeugtasche. Patchbox verlangt 169,90 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und gewährt eine lebenslange Garantie.