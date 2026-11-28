Dass ein Schreibgerät nicht nur schreiben, sondern auch zuhören kann, ist eher ungewöhnlich. Genau diese Fähigkeit bringt der Philips VoiceTracer DVT1600 mit: In seinem Gehäuse steckt ein Audiorekorder, der spontane Gedanken ebenso festhält wie längere Besprechungen. Und wer seine Aufzeichnungen lieber schriftlich hat, kann sie anschließend automatisch transkribieren lassen.

Der rund 14,5 Zentimeter lange und 24 Gramm leichte Stift besitzt ein integriertes 360-Grad-Mikrofon, das Gespräche und Sprachnotizen auf Knopfdruck aufzeichnet. Die Audiodateien landen im WAV-Format auf dem 32 GByte großen internen Speicher, der laut Hersteller Platz für bis zu 129 Stunden Aufnahmezeit bietet. Der Akku hält dabei bis zu acht Stunden durch. Per USB-C lassen sich die Aufzeichnungen anschließend auf einen Windows-PC oder Mac übertragen.

Wer seine Notizen lieber lesen als anhören möchte, kann die Aufnahmen anschließend transkribieren lassen. Philips legt dafür einen Gutschein für den Clouddienst Sembly bei, der zunächst eine kostenlose 30-tägige Testphase bietet. Danach können für die Nutzung Gebühren anfallen. Alternativ lassen sich die WAV-Dateien auch mit anderen Transkriptionswerkzeugen verarbeiten. Ganz nebenbei erfüllt der VoiceTracer weiterhin seine ursprüngliche Aufgabe als Kugelschreiber. Sechs Ersatzminen liegen bei. Der Philips VoiceTracer DVT1600 ist zum Beispiel bei MediaMarkt für 69,99 Euro erhältlich.