Fehleranalyse aus der Hosentasche

Für IT-Techniker im Außendienst zählt vor allem eines: möglichst viel Diagnosefunktion auf möglichst wenig Raum. "Pockethernet" kombiniert ein kompaktes Hardwaretool mit einer Smartphone-App und ermöglicht so eine schnelle und flexible Analyse von Netzwerken direkt vor Ort – ohne umfangreiche Messausrüstung.

"Pocketethernet" unterstützt zahlreiche Tests rund um Ethernet-Verbindungen, darunter Kabelprüfung, PoE-Tests, VLAN-Erkennung, Link- und Duplex-Status sowie Netzwerk-Discovery. Über die App lassen sich sowohl Einzelmessungen als auch automatisierte Testabläufe starten, um Probleme systematisch einzugrenzen. Die Ergebnisse werden übersichtlich aufbereitet und können als PDF exportiert und dokumentiert werden.

Neben der Analyse aktiver Netzwerkverbindungen eignet sich Pockethernet auch zur Überprüfung von Verkabelung und Anschlüssen. Durch die mobile Nutzung lassen sich Fehlerquellen schnell identifizieren – etwa bei Installationen, Störungen oder Abnahmen direkt beim Kunden. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht: Das Werkzeug kostet direkt beim Anbieter rund 250 Euro.