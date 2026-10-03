Powerbank in Schön

Wer auf Dienstreise oder im Homeoffice ständig um leere Akkus bangt, kennt das Dilemma: Zuverlässige Powerbanks sehen meist aus wie graue Backsteine. Die Sharge 170 bricht mit dieser Tristesse und verpackt ihre Technik in ein durchsichtiges Prisma-Gehäuse, durch das sich Platine, Akkuzellen und Elektronik wie in einem Uhrwerk beobachten lassen.

Die ungewöhnliche Form ist dabei kein reiner Blickfang. Im Inneren der Powerbank Sharge 170 stecken sechs Akkuzellen im Elektrofahrzeug-Standard, die laut Anbieter auch nach 800 Ladezyklen noch über 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität liefern – ein Wert, mit dem klassische Powerbanks selten mithalten.

Bei 24.000 mAh Kapazität und maximal 170 Watt Ausgangsleistung lädt die Sharge 170 gleich drei Geräte parallel, über zwei USB-C-Anschlüsse mit PD-3.1-Unterstützung und einen USB-A-Port. Ein einzelner USB-C-Port schafft dabei bis zu 140 Watt Dauerleistung, genug, um auch stromhungrige Notebooks am Laufen zu halten. Wer es eilig hat, freut sich über die Ladegeschwindigkeit beim Auffüllen selbst: Mit voller Eingangsleistung von 140 Watt springt der Akku in nur 20 Minuten von 0 auf 50 Prozent.

Das Smart-Display auf der Oberseite macht aus dem Laden mehr als reines Abwarten und zeigt Restlaufzeit, aktuelle Lade- und Entladeleistung sowie Temperaturwerte in Echtzeit an. Für Zubehör mit empfindlicher Ladeelektronik wie Earbuds, Smartwatches oder Fitness-Armbänder hält die Sharge 170 einen eigenen Niedrigstrom-Modus bereit, der die Ausgangsleistung automatisch drosselt und so eine Überladung verhindert.

Abgerundet wird das Sicherheitspaket durch Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überspannung, Überlast, Unterspannung, Überhitzung und Kurzschluss sowie eine IP66-Zertifizierung, die dem rund 680 Gramm schweren Gehäuse Staub- und Spritzwasserschutz für Alltag, Büro und Dienstreise verleiht.