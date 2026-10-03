Powerbank in Schön

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Powerbank in Schön

03.10.2026 - 07:00
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Wer auf Dienstreise oder im Homeoffice ständig um leere Akkus bangt, kennt das Dilemma: Zuverlässige Powerbanks sehen meist aus wie graue Backsteine. Die Sharge 170 bricht mit dieser Tristesse und verpackt ihre Technik in ein durchsichtiges Prisma-Gehäuse, durch das sich Platine, Akkuzellen und Elektronik wie in einem Uhrwerk beobachten lassen.

Powerbank Sharge 170 in transparentem Prisma-Gehäuse mit Blick auf Platine, sechs Akkuzellen und farbiges Smart-Display, das Restlaufzeit sowie Lade- und Entladeleistung anzeigt.

Die ungewöhnliche Form ist dabei kein reiner Blickfang. Im Inneren der Powerbank Sharge 170 stecken sechs Akkuzellen im Elektrofahrzeug-Standard, die laut Anbieter auch nach 800 Ladezyklen noch über 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität liefern – ein Wert, mit dem klassische Powerbanks selten mithalten.

Bei 24.000 mAh Kapazität und maximal 170 Watt Ausgangsleistung lädt die Sharge 170 gleich drei Geräte parallel, über zwei USB-C-Anschlüsse mit PD-3.1-Unterstützung und einen USB-A-Port. Ein einzelner USB-C-Port schafft dabei bis zu 140 Watt Dauerleistung, genug, um auch stromhungrige Notebooks am Laufen zu halten. Wer es eilig hat, freut sich über die Ladegeschwindigkeit beim Auffüllen selbst: Mit voller Eingangsleistung von 140 Watt springt der Akku in nur 20 Minuten von 0 auf 50 Prozent.

Das Smart-Display auf der Oberseite macht aus dem Laden mehr als reines Abwarten und zeigt Restlaufzeit, aktuelle Lade- und Entladeleistung sowie Temperaturwerte in Echtzeit an. Für Zubehör mit empfindlicher Ladeelektronik wie Earbuds, Smartwatches oder Fitness-Armbänder hält die Sharge 170 einen eigenen Niedrigstrom-Modus bereit, der die Ausgangsleistung automatisch drosselt und so eine Überladung verhindert.

Abgerundet wird das Sicherheitspaket durch Schutzschaltungen gegen Überstrom, Überspannung, Überlast, Unterspannung, Überhitzung und Kurzschluss sowie eine IP66-Zertifizierung, die dem rund 680 Gramm schweren Gehäuse Staub- und Spritzwasserschutz für Alltag, Büro und Dienstreise verleiht.

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