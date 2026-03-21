Rechner im Dauereinsatz dank Mausklon

Schlafmodus und Energiesparfunktionen sind praktisch – solange der Rechner nicht gerade mitten in einer längeren Wartungsroutine steckt. Der "Maus-Jiggler" löst dieses Problem auf denkbar simple Weise: Er gaukelt dem System einfach eine fleißige Maus vor.

Das kleine Gadget steckt unauffällig im USB-Port und sorgt dort für kontinuierliche Mausbewegungen, die jeden Energiesparmodus im Keim ersticken. Plug-and-Use, keine Treiber, kein Aufhebens. Wer mehr will als nur einen wachen Rechner, greift zur programmierbaren Variante MJ-3: Sie nimmt benutzerdefinierte Skripte mit festgelegten Mausbewegungen, Klicks und Tastatureingaben entgegen und spielt diese zuverlässig ab. So lassen sich Wartungsarbeiten und automatisierte Abläufe ungestört durchziehen – während der Admin längst anderes im Kopf hat. Der Rechner schläft nie, der Mensch dafür umso besser.