Frischluftkur für den Rechner

Staub ist der natürliche Feind jeder IT-Infrastruktur – vom Büro-PC bis zum Serverschrank. Mit dem Renkforce-Elektro-Staubbläser lassen sich Komponenten schnell und ohne Einweg-Druckluftdosen reinigen. Das kompakte Akkugerät arbeitet mit bis zu 52 m/s Luftgeschwindigkeit und verfügt über integrierte LED-Beleuchtung für schwer einsehbare Bereiche.

Ob im Büro-PC, im Laborrechner oder im Serverschrank – Staub sammelt sich schneller an, als es der Luftstrom der Lüfter kompensieren kann. Der Renkforce-Elektro-Staubbläser setzt hier an und ersetzt klassische Einweg-Druckluftdosen durch einen wiederaufladbaren Ansatz. Im Inneren arbeitet ein bürstenloser Highspeed-Motor, der je nach gewählter Stufe Drehzahlen zwischen 4000 und 13.000 U/min erreicht. Vier Windgeschwindigkeiten sowie ein zusätzlicher Turbomodus stehen zur Verfügung. Mit einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 52 m/s lassen sich auch hartnäckige Staubablagerungen aus Kühlkörpern, Netzteilen oder Tastaturen entfernen.

Der integrierte 8000-mAh-Lithium-Akku ermöglicht Laufzeiten von bis zu 60 Minuten auf niedriger Stufe. Bei maximaler Leistung sind es rund neun Minuten. Geladen wird über USB-C innerhalb von drei bis vier Stunden. Ein digitales 2-in-1-Display informiert dabei über Akkustand in Prozent sowie die aktive Gebläsestufe.

Für schlecht einsehbare Bereiche verfügt das Gerät über eine integrierte LED-Arbeitsleuchte. Zum Lieferumfang gehören neun Bürstenaufsätze für unterschiedliche Reinigungsaufgaben. Das stoßfeste ABS-Gehäuse ist kompakt ausgeführt und auf den mobilen Einsatz ausgelegt – etwa bei Wartungsarbeiten an Arbeitsplatzrechnern oder in engen Rack-Umgebungen. Erhältlich ist der Staubbläser zu einem Preis von rund 40 Euro beispielsweise bei conrad.de.