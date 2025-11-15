Lesezeitweniger als
Schrauben im Handumdrehen
Manchmal braucht es im IT-Alltag kein Werkzeugkoffer-Massaker – ein eleganter Handgriff reicht. Der Schraubendreher im Kugelschreiber-Design ist dafür wie gemacht: handlich, unauffällig und trotzdem erstaunlich vielseitig. Als 8-in-1-Set mit magnetischen Bits eignet sich das Minitool perfekt für schnelle Reparaturen an Rechnern, Notebooks oder anderen Elektronikkomponenten.
Die acht magnetischen Aufsätze des Schraubendrehers decken sowohl Kreuz- als auch Schlitzschrauben ab – und dank Magnetkraft bleibt alles sauber an Ort und Stelle. Das mattschwarze Aluminiumgehäuse im schicken Pen-Look sorgt nicht nur für einen guten Griff, sondern auch für Tarnung: So erkennt im Zweifelsfall niemand, dass Sie heimlich an der Hardware schrauben möchten.