Schrauben im Handumdrehen

IT und Küche passen nicht zusammen? Falsch gedacht – mit dem Motherboard-Schneidebrett bringen Sie High-Tech-Vibes auf Ihre Arbeitsfläche. Denn das Küchentool sieht aus, als hätte ein Motherboard seine Karriere als Hauptplatine an den Nagel gehängt, um fortan nur noch kulinarische Datenströme zu optimieren. Wer gern das Messer sausen lässt, sollte sich dieses Gadget einmal anschauen.