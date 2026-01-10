Shortcuts auf Knopfdruck

Wiederkehrende Aktionen kosten Zeit – egal ob im Büroalltag, beim Streaming oder bei Präsentationen. Ein programmierbares Tastenfeld bringt häufig genutzte Funktionen direkt auf den Schreibtisch. Mit dem "Xystec Streaming Controller" lassen sich Programme, Shortcuts und Systemfunktionen bequem per Knopfdruck auslösen und individuell anpassen.

Der "Xystec Streaming Controller" ist ein Macro Pad beziehungsweise ein programmierbares Tastenfeld, das sich per USB mit PC oder Laptop verbinden lässt. Insgesamt stehen 15 frei belegbare Tasten zur Verfügung, mit denen Nutzer Anwendungen starten, Tastenkombinationen ausführen oder Softwarefunktionen steuern können. Das Gerät richtet sich an IT-Profis, die Arbeitsabläufe vereinfachen und häufig genutzte Aktionen zentral bündeln möchten.

Die mitgelieferte Software für Windows und macOS ermöglicht die Einrichtung der Tastenbelegung. Anwender hinterlegen dort Shortcuts, Makros oder Programmaufrufe und statten die Tasten auf Wunsch mit individuellen Icons aus. Die integrierten LCD-Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung zeigen die gewählten Symbole direkt auf dem Gerät an.

Zusätzlich blendet der für rund 50 Euro etwa bei pearl.de erhältliche Controller Systeminformationen wie CPU-Auslastung, CPU-Temperatur und Arbeitsspeicherauslastung am Rand der Anzeige ein. Das kompakte Gehäuse findet auf nahezu jedem Schreibtisch Platz und ergänzt bestehende Eingabegeräte um eine flexibel konfigurierbare Steuerzentrale für Software und Funktionen.